2018-09-21T13:36:24+03:00
Экономика

Летом 2018 года челябинцы стали больше тратить за рубежом

Сумма трат превысила 110 миллионов рублей
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Минувшим летом челябинцы потратили за рубежом на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные получил банк ВТБ на основе анализа операций по картам своих клиентов из Челябинской области в период с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Суммарный объем транзакций челябинцев по картам ВТБ в зарубежных странах за этот период достиг 110 миллионов рублей, тогда как летом 2017 года он составлял 106 миллионов рублей.

В ТОП-3 стран, где жители региона потратили больше всего денег, вошли Италия (20,2 миллиона рублей), Турция (16 миллиона рублей) и Испания (13,2 миллиона рублей). По сравнению с 2017 годом страны-лидеры не изменились, но Италия опередила Турцию на первом месте. Кроме того, по сравнению с прошлым годом заметно вырос объем трат во Франции (прирост +174%), Чехии (+139%) и Германии (+53%), снизился – в США (-37%) и Великобритании (-34%).

При этом по числу транзакций за рубежом Турция обходит Испанию и Италию. Это говорит о том, что в Турции челябинцы расплачивались чаще, но на меньшие суммы, чем в западноевропейских странах.

- «Средний чек» одной зарубежной покупки составил 3600 рублей. Среди основных статей расходов – шопинг, бары и рестораны, а также аренда автомобилей и мотоциклов. Одежду и обувь за границей чаще всего покупают в Италии и Турции, ходят в рестораны — в Испании и Италии, арендуют авто – в Испании и Германии, - рассказывает управляющий розничным бизнесом ВТБ в Челябинской области Наталья Белкина.

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