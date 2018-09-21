В «Титановой долине» стартовал новый этап сотрудничества Boeing и ВСМПО-АВИСМА

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-21T13:24:52+03:00

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19 сентября ведущая аэрокосмическая корпорация Boeing и мировой лидер по производству титановых изделий ВСМПО-АВИСМА открыли второй производственный комплекс совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM) на территории Особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области.

На новом заводе будет осуществляться механическая обработка титановых штамповок для программ гражданских самолетов Boeing, включая новейшие модели самолетов Boeing 737 MAX, Boeing 777, Boeing 787.

Предприятие включает в себя производственный корпус, оснащённый самым современным станочным парком, административное здание и сопутствующую инфраструктуру.

- Открытие нового самого современного производства нашего совместного предприятия ещё раз подтверждает большое стратегическое значение глубокой кооперации с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, – отметил Сергей Кравченко, президент Boeing в России и СНГ. – ВСМПО позволяет нам поддерживать растущие темпы выпуска гражданских самолетов Boeing, мы нацелены на совместное создание новых технологий и продуктов высокого качества.

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМ

- Для новой очереди совместного предприятия собран такой парк новейших станков, который не имеет аналогов и делает UBM самым современным механообрабатывающим предприятием мира, – сказал Михаил Воеводин, генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА. – Наше сотрудничество с Boeing насчитывает четверть века, первая очередь нашего СП уже девять лет успешно работает, вторая открыта сегодня, и все это – последовательные шаги в углублении кооперации наших предприятий, развитии эффективных технологий, расширении масштабов производства и в укреплении нашего партнёрства в целом.

В 2007 году Boeing и ВСМПО-АВИСМА подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обработки титановых штамповок, а в июле 2009 года совместное предприятие с равными долями Ural Boeing Manufacturing начало свою работу в городе Верхняя Салда Свердловской области.

О расширении завода Ural Boeing Manufacturing было объявлено в декабре 2016 года. В июле 2017 года Boeing, ВСМПО-АВИСМА и Особая экономическая зона «Титановая долина» объявили о том, что предприятие Ural Boeing Manufacturing получило статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» и сможет пользоваться всеми соответствующими льготами и преимуществами.

ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире вертикально интегрированный производитель титановой продукции для аэрокосмической промышленности. ВСМПО-АВИСМА является партнёром компании Boeing и осуществляет поставки сырья и титановых изделий по ряду долгосрочных договоров с 1997 года, когда компания Boeing подписала первый контракт с российским производителем титана. В настоящее время подразделение Boeing Commercial Airplanes получает около одной трети поставок всех титановых изделий от Корпорации ВСМПО-АВИСМА и СП “Ural Boeing Manufacturing”.

– Мне хочется сказать спасибо всем тем нашим коллегам, которые работали последние четыре, а может и пять лет над тем, чтобы это предприятие сегодня запустилось. Спасибо нашим друзьям, партнёрам с «Боинга», спасибо нашим коллегам из Корпорации ВСМПО-АВИСМА, спасибо Свободной экономической зоне в лице её большого коллектива, спасибо нашим строителям, спасибо нашим поставщикам оборудования – всего того, что сюда уже поставлено и ещё будет доставлено. Это очередной рубеж, очередной шаг вперёд, потому что данный производственный комплекс переводит нашу механообработку, а как факт и продукцию, на новый уровень, закладывает тот фундамент очередного витка развития, который так любит Корпорация ВСМПО-АВИСМА и компания «Боинг». С днём рождения, «UBM 2.0»! Другого пути, как развития, мы не видим. У нас ещё есть один пролёт, незаполненный станками, у нас ещё есть земля за нашим корпусом, которая позволит его удвоить после 2022 года. Поэтому смотрим вперёд, празднуем сегодня и работаем для будущего. С днем рождения! – резюмировал Михаил Воеводин.