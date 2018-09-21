Уралмашзавод создаст экскаватор для Севера

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-21T11:54:07+03:00

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ПАО Уралмашзавод» (УЗТМ) продолжает развивать линейку экскаваторов. Специалисты предприятия приступили к разработке конструкторской документации новой модификации экскаватора ЭКГ-20, предназначенной для работы в тяжелых климатических условиях.

ЭКГ-20 – самая популярная модель карьерного гусеничного экскаватора. В настоящее время в производстве находится двадцать восьмая машина. ЭКГ-20 эксплуатируется практически на всех крупных горнодобывающих предприятиях России: УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Холдинг), ХК «СДС-Уголь», «Стройсервис», «Мечел-Майнинг», АО «Металлоинвестлизинг», «Карельский окатыш», МХК «ЕвроХим», ПАО «Полюс» и т.д.

С учетом того, что география поставок экскаваторов включает территорию территории Сибири и Крайнего Севера, где зимой фиксируются экстремально низкие температуры, было принято решение о создании северной модификации экскаватора с двадцатикубовым ковшом – ЭКГ-20С. При разработке северной модели будет учтен опыт эксплуатации экскаваторов, которые Уралмашзавод изготавливал в середине 1970-х гг. для разработки Южно-Якутского угольного бассейна.

Специалисты уже приступили к работе над новой техникойФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника технической службы дивизиона «Горное оборудование» Уралмашзавода Виталия Фурина, для изготовления ЭКГ-20С будут использованы материалы, пригодные для эксплуатации при экстремально низких температурах.

- Повышенные требования предъявляются к механическим свойствам литых заготовок и поковок, которые пройдут контроль на ударную вязкость при -50 С. Экскаватор будет оснащен новым комплектным электроприводом, рассчитанным на работу в условиях предельных температур, будут применены специальные смазки для подшипниковых узлов электродвигателей и механизмов, а также соответствующие комплектующие для пневмосистемы, ЦАСС, новая кабельная продукция и пр. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для работы машинистов экскаватора при низких температурах: кабина ЭКГ-20С будет иметь улучшенную теплоизоляцию, - рассказывает Виталий Фурин.

В настоящее время идет подготовка конструкторско-технологической документации. Завершить конструкторские работы по проекту ЭКГ-20С планируется в декабре 2018 года.

ЭКГ-20 был впервые изготовлен в 2011 году, в настоящее время в производстве находится двадцать восьмая машина. Горняки Кузбасса на уралмашевских ЭКГ-20 демонстрируют рекордные показатели по отгрузке горной массы для машин данного класса. Исторический максимум был достигнут в нынешнем году: 1 млн. 17 тыс. куб. м вскрыши по итогам августа отгрузила бригада разреза «Березовский» компании «Стройсервис».