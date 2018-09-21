2018-09-21T11:45:23+03:00
Экономика

ВТБ Факторинг вновь признан «Лидером рынка» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»

Банк получает диплом ежегодно с 2011 года
Поделиться:
Фото: пресс-служба банкаФото: пресс-служба банка
Изменить размер текста:

В рамках XIV Ежегодной конференции «Факторинг в России», организованной рейтинговым агентством Эксперт РА, ВТБ Факторинг получил звание «Лидер рынка».

В мероприятии приняли участие руководители ведущих российских факторинговых компаний, представители институтов развития и компании смежных отраслей. Участники обсудили условия роста рынка с клиентами малого и среднего бизнеса, перспективы увеличения электронного документооборота.

- ВТБ Факторинг уже неизменно с 2011 года получает диплом в номинации «Лидер рынка». В этом году эксперты отметили нашу работу по активному развитию регионов. В шести из восьми федеральных округов России ВТБ Факторинг занимает первое место по объему бизнеса, а совокупная доля регионов в нашем портфеле в 2017 года составила более 60%. Это стало возможным благодаря активной работе в новых отраслях, усилению регионального акцента и значительному увеличению размеров совместного бизнеса с нашими клиентами, - отметил в ходе церемонии награждения генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

По итогам первого полугодия 2018 года портфель денежных требований ВТБ Факторинг показал наибольших прирост среди всех участников рынка и достиг 136,5 миллиадра рублей. Доля рынка компании неизменно составляет более 30%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Исполняющим обязанности главы Администрации стал Алексей Кожемяко
В пятой гимназии Екатеринбурга продлили карантин по менингиту
Первый пошел: в Юго-Западном районе Екатеринбурга закрывают автобусный парк
Клиенты ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»
На день рождения Екатеринбургскому зоопарку подарили 18-летнего орангутана
Лучше всех на Среднем Урале работают ГИБДД и служба миграции
Участники чемпионата лесорубов высадили в Шарташском лесопарке Екатеринбурга хвойный лес
В Екатеринбурге автомобилист отсудил 700 тысяч рублей за открытый люк
Лучшие из лучших: пять свердловских муниципалитетов разделят грант в 1,8 миллиона рублей
США ввели санкции в отношении трех уральских заводов
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли латиноамериканский ресторан
"Чтобы улучшить обстановку": в Нижнем Тагиле закроют часть тюрем
Владелец отравился угарным газом: в девятиэтажке Екатеринбурга сгорела квартира
В свердловском Заксобрании нашли замену Армену Карапетяну
Свердловские полицейские и общественники назвали причины смертности детей
На Серовском тракте водитель Mitsubishi насмерть сбил лося
К своему дню рождения УБРиР подарил клиентам вклад с повышенной ставкой
В Екатеринбурге распустили градостроительный совет
Полиция Екатеринбурга: в работе телефона "02" возможны перебои
Екатеринбуржец, прописавший в своей квартире 9000 мигрантов, отделался штрафом
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 65 человек
На Урале плату за капремонт поднимут на четыре процента
Свердловский суд отказался досрочно освободить «смотрящего за Ревдой» Смовжа
В Екатеринбурге скончался глава свердловского Россельхознадзора