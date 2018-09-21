2018-09-21T10:26:05+03:00
Политика

Великолепная шестерка: в Нижнем Тагиле выборы мэра пройдут 12 октября

Кандидатуру нового градоначальника утвердят на заседании Гордумы
Лев Истомин
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Новый мэр будет руководить городом 5 летНовый мэр будет руководить городом 5 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле 12 октября на заседании Гордумы выберут нового мэра. До этого в администрации города пройдет несколько этапов по отбору кандидатов на пост градоначальника.

Первый этап проведут 26 сентября. Члены конкурсной комиссии в составе 8 человек проверят подлинность документов претендентов. 3 октября желающие стать мэром выступят перед комиссией с собственными проектами дальнейшего развития Нижнего Тагила.

12 октября члены комиссии представят оставшихся кандидатов для голосования депутатам гордумы.

Сейчас на пост мэра Нижнего Тагила претендуют шесть человек. Среди них журналист Илья Коровин, врип мэра Владислав Пинаев, юрист Александр Усольцев, адвокат Юрий Черных, преподаватель Данил Кукутин и руководитель местного отделения одной из партий Евгений Рохлин.

Напомним, что после перевода бывшего градоначальника Сергея Носова на пост врио губернатора Магаданской области указом президента Владимира Путина, в Нижнем Тагиле отменили прямые выборы мэра. Теперь горожане могут повлиять на избрание первого лица города лишь косвенно, выбирая депутатов гордумы, в полномочия которых теперь входит назначение градоначальника.

Такая же ситуация в подачи областных властей сложилась и в Екатеринбурге. После отмены прямого голосования из-за несогласия с изменениями в системе весной 2018 года свой пост оставил мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

Нового «сильного» мэра (совмещающего в своих полномочиях административные и экономические функции) в Екатеринбурге выберут в конце сентября. Фаворитом гонки, которого согласовали в мэрии и администрации губернатора на сегодняшний день является Александр Высокинский.

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