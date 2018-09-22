2018-09-22T12:01:17+03:00
Общество

Передавали какой-то порошок: екатеринбургских гимназистов заподозрили в продаже "спайсов"

"Сделка" проходила в туалете образовательного учреждения во время перемены
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: официальный сайт ЕкатеринбургаФото: официальный сайт Екатеринбурга
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Образовательные учреждения Екатеринбурга уже несколько недель не покидают сводки новостей. Правда поводом для этого становятся не успехи детей в учебе. Сначала в городе прошла вспышка менингита, после которой на больничной койке оказались 13 человек, а теперь школьников заподозрили в продаже наркотиков.

Инцидент произошел в гимназии № 2. "Сделка" происходила во время перемены в одном из туалетов. Семиклассники продавали друг другу какой-то порошок. Но утаить это ребятам не удалось. Узнав об инциденте директор немедленно вызвала полицию и родителей подростков.

- Вместе с полицейскими мы провели личный досмотр всех ученических шкафчиков. Нашли там сигареты и презервативы, - рассказала директор гимназии Светлана Тренихина. - Родителей "подозреваемых" детей мы убедили, чтобы их чада сдали анализы. Все они оказались чистые.

С учениками, а также мамами и папами педагоги провели профилактические беседы, а полицейские тем временем отправили на экспертизу изъятый порошок. Специалисты установили, что это нюхательный табак.

По признанию руководителя гимназии, за помощью полиции она обращается в каждом подозрительном случае. Например, в прошлом году дети, дурачась, изображали прием наркотиков, используя кофе 3 в 1.

- Дети должны понимать, что наказание неотвратимо. Лучше в 13 лет их напугать, чем потом, когда они вырастут, решать проблему, связанную с реальными наркотиками, - резюмировала директор. - Отцы тех семиклассников потом позвонили мне и поблагодарили за бдительность.

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