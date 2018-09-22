2018-09-22T10:51:34+03:00
Общество

"Это осквернит храм искусства": певицу Монеточку не пустили в московский музей имени Пушкина

Артистка должны была снимать здесь новый клип, но руководству не понравились слова песни
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Instagram певицыФото: Instagram певицы
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Популярная уральская певица Монеточка не смогла попасть в столичный музей имени Пушкина. О том, что вход артистке заказан, сообщили в администрации учреждения.

- Это может осквернить храм искусства, - коротко пояснили в музее.

Конечно, такую реакцию вызвала не сама Лиза Монеточка, а ее творчество. В Музее Пушкина певица планировала снять клип на одну из песен недавно вышедшего альбома "Краски для взрослых".

Фото: Instagram певицы

Фото: Instagram певицы

Руководство культурного учреждения уже дало предварительное согласие, но накануне подписания договора прослушало ту самую песню - "Нимфоманка", отчего пришло в недоумение - почему видеоряд для такого содержания нужно снимать на фоне мировых шедевров.

Главный герой влюбляется в девушку, которая одержима сексом. Вся песня рассказывает о его душевных переживаниях по этому поводу.

- Хочешь раздеться? Стой, не спускайся вниз. Залезь мне в сердце, а не в ширинку джинс, - поется в песне.

Отношения со столицей у Монеточки определенно не ладятся. На прошлой неделе певица оказалась в центре скандала, отменив концерт в одном из клубов, в то время как все билеты были проданы.

Фото: скрин с видеоклипа

Фото: скрин с видеоклипа

Девушка якобы взяла предоплату почти в миллион рублей, после чего по непонятной причине отменила выступление. Сама Елизавета утверждает, что не вышла на сцену из-за невыполненного райдера.

Ранее уральская певица сняла клип на другую песню из альбома "Краски для взрослых" - "90-е". Героиня Монеточки практически не выпускает из рук оружия, тусуется в странных компаниях, состоящих из певицы Гречки, Татьяны Булановой и рэпера Мистера Малого.

Монеточка - 90 (prod. Витя Исаев).Уральская певица сняла клип на песню про 90-е

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