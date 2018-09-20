2018-09-20T14:46:01+03:00
Звезды

В Свердловской государственной филармонии выступит известный финский композитор с музыкой Штрауса

Билеты можно купить уже сейчас
Дарья РЯБОВА
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Музыкант Сегерстам Лейф. Фото: предоставлено Свердловской филармониейМузыкант Сегерстам Лейф. Фото: предоставлено Свердловской филармонией
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Сегерстам Лейф, прозванный в народе Санта Клаусом за седую бороду и плотное телосложение, исполнит симфоническую поэму «Так говорил Заратустра»

Уже сейчас можно приобрести билет на концерт в филармонии и отправиться на выступление дирижера Сегерстама Лейфа и уральского академического филармонического оркестра, которое состоится 5 октября в 19 часов.

- Патриарх финской музыки, который написал около 200 симфоний, больше похожий на Санту, чем на дирижера, будет дирижировать самой знаменитой музыкой Рихарда Штрауса, - рассказывают о предстоящем концерте сотрудники филармонии. - Эта музыка, к слову, вам знакома - она сопровождает все игры Клуба знатоков «Что? Где? Когда?». Так почему бы не услышать её вживую?

Помимо этого, в свердловской филармонии пройдет и немало концертов для детей. Среди них - сказка Прокофьева «Петя и волк» и чтение «Книги джунглей» заслуженным артистом России Григорием Сиятвиндой. Подробнее о программе филармонии на октябрь можно узнать на сайте «Афиши КП-Екатеринбург».

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