«Это рейдерство»: жильцы дома рядом со свердловской филармонией от отчаяния обратились к Путину

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-20T14:21:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцы пятиэтажки по адресу улица Карла Либкнехта, 40, которая расположена рядом со Свердловской филармонией, написали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти от сноса их квартиры.

Отметим, что на месте пятиэтажки собираются построить новый зал филармонии. Горожане просят пересмотреть вопрос о месте строительства объекта, и возвести его на другой территории.

Дом расположен в самом центре города. Фото: Яндекс.Карты

- После общения с мэрией оказалось, что никаких вариантов кроме снова дома не рассматривается. В филармонии нам этот вопрос никак не прокомментировали. Оказалось, что финансирование идет из областного бюджета. Нам сказали, что ничего уже сделать нельзя. Нам обязаны предоставить жилье в пределах города Екатеринбурга, но нас такие перспективы не радуют. Представьте, что всю жизнь вы живете в центре города, где все в шаговой доступности и тут вас переселяют неизвестно куда. Знакомые мне сообщили, что компенсация будет не более 70 тысяч рублей за квадратный метр. Нас это не устраивает, - рассказал «Комсомолке» житель «сталинки» Иван Светлаков.

Состояние подъездов, по словам жильцов, их вполне устриваетФото: Олег Галимов

В уральской приемной главы государства приняли документ, но посоветовали по этому вопросу обратиться в мэрию Екатеринбурга.

- Идет рейдерский захват собственности. Мы обратились с заявлениями и в областную прокуратуру, и в администрацию города, к полномочному представителю президента. Считаем, что наши права собственников грубейшим образом нарушатся, - рассказал «Комсомолке» адвокат жителей дома Антон Шилков.

Филармония находится в соседнем зданииФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня у жителей дома должна состояться встреча с уральским полпредом Николаем Цукановым. Об ее итогах мы сообщим отдельно.