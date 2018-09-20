2018-09-20T14:21:02+03:00
Общество

«Это рейдерство»: жильцы дома рядом со свердловской филармонией от отчаяния обратились к Путину

Жители Екатеринбурга попросили президента сохранить их дом
Антон БОЙЧУКЛев Истомин
Поделиться:
Дом расположен в престижном кварталеДом расположен в престижном кварталеФото: Олег Галимов
Изменить размер текста:

Жильцы пятиэтажки по адресу улица Карла Либкнехта, 40, которая расположена рядом со Свердловской филармонией, написали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти от сноса их квартиры.

Отметим, что на месте пятиэтажки собираются построить новый зал филармонии. Горожане просят пересмотреть вопрос о месте строительства объекта, и возвести его на другой территории.

Дом расположен в самом центре города. Фото: Яндекс.Карты

Дом расположен в самом центре города. Фото: Яндекс.Карты

- После общения с мэрией оказалось, что никаких вариантов кроме снова дома не рассматривается. В филармонии нам этот вопрос никак не прокомментировали. Оказалось, что финансирование идет из областного бюджета. Нам сказали, что ничего уже сделать нельзя. Нам обязаны предоставить жилье в пределах города Екатеринбурга, но нас такие перспективы не радуют. Представьте, что всю жизнь вы живете в центре города, где все в шаговой доступности и тут вас переселяют неизвестно куда. Знакомые мне сообщили, что компенсация будет не более 70 тысяч рублей за квадратный метр. Нас это не устраивает, - рассказал «Комсомолке» житель «сталинки» Иван Светлаков.

Состояние подъездов, по словам жильцов, их вполне устривает Фото: Олег Галимов

Состояние подъездов, по словам жильцов, их вполне устриваетФото: Олег Галимов

В уральской приемной главы государства приняли документ, но посоветовали по этому вопросу обратиться в мэрию Екатеринбурга.

- Идет рейдерский захват собственности. Мы обратились с заявлениями и в областную прокуратуру, и в администрацию города, к полномочному представителю президента. Считаем, что наши права собственников грубейшим образом нарушатся, - рассказал «Комсомолке» адвокат жителей дома Антон Шилков.

Филармония находится в соседнем здании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Филармония находится в соседнем зданииФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня у жителей дома должна состояться встреча с уральским полпредом Николаем Цукановым. Об ее итогах мы сообщим отдельно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 65 человек
На Урале плату за капремонт поднимут на четыре процента
Свердловский суд отказался досрочно освободить «смотрящего за Ревдой» Смовжа
В Екатеринбурге скончался глава свердловского Россельхознадзора
Свердловчанка лишилась люксового кроссовера за миллионный долг по налогам
Восьмая победа подряд: «Автомобилист» в гостях разгромил ХК «Сочи»
Ни спрятаться, ни скрыться: на улицах Первоуральска установили камеры видеонаблюдения
На Урале скончалась легенда советской и российской гимнастики Лилия Назмутдинова
В Екатеринбурге стартовал второй этап отопительного сезона
Бизнесмены, устроившие в уральских поселках гигантские токсичные свалки, получили условные сроки
В Екатеринбурге Mazda сбила 76-летнего пенсионера
Банк УРАЛСИБ повысил максимальную доходность вклада «МЫ ВМЕСТЕ» до 7%
МИД поддержал: в Париже презентовали уникальные работы дизайнеров из Екатеринбурга
Экологические субботники прошли на Свердловской магистрали
Екатеринбург избавят от пробок с помощью математики и компьютерных технологий
"На вечеринке лучших друзей": в Серове женщина обокрала приятельницу, пока та дралась с дочерью
Приставы закрыли в Шарташском лесопарке клуб, нелегально занявший 13,5 тысяч гектаров
Теперь все официально: депутатам Гордумы Екатеринбурга вручили удостоверения
В Кольцово задержали туриста, который под видом брендовой одежды привез 56 килограммов контрафакта
Все 10 лет на стоянке: в Качканаре центр социальной помощи уличили в напрасной покупке автобуса
В Екатеринбурге потратят 130 тысяч рублей на снятие флажков ЧМ-2018
«Я был готов к расстрелу»: в Екатеринбурге вынесли приговор Николаю Коляде
На Среднем Урале с начала года ввели миллион квадратных метров жилья
Сезон открыт: в больницы Свердловской области потянулись вереницы заболевших ОРВИ