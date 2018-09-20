Смертельный нокаут: на Урале 16-летний подросток одним ударом убил мужчину
В Первоуральске 16-летний школьник подозревается в нападении на мужчину. По версии следствия, 15 сентября подросток гулял в компании двоих друзей, где у него и произошел конфликт с местным жителем. Парень ударил мужчину кулаком в лицо, отчего тот упал и потерял сознание.
- Пострадавший был доставлен в городскую больницу, где на следующий день скончался, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - Согласно предварительным результатам вскрытия, у мужчины обнаружен перелом носа и черепно-мозговая травма, полученная результате падения.
Вычислить подозреваемого удалось по «горячим следам». До этого школьник не имел проблем с законом и добровольно пришел к следователям.
Личность подозреваемого сотрудники полиции ОВД Первоуральска установили «по горячим следам». Им оказался 16-летний ранее не судимый местный житель, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. - Чтобы облегчить свою дальнейшую участь, он добровольно явился на допрос к нашим коллегам в городской Следственный комитет.
Сейчас силовики готовятся передать материалы уголовного дела в суд и будут просить отправить подозреваемого под домашний арест. В ближайшее время подростку предъявят обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.