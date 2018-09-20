«Особо опасные школьники?» В центре Екатеринбурга школу обнесли глухим забором

СЕГОДНЯ 12:37 2018-09-20T12:37:37+03:00

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В Екатеринбурге элитную школу №10 по улице Вайнера огораживают глухим забором. Учебное заведение расположено напротив ТРЦ «Гринвич» и прочный забор с этой стороны необходим, считают сотрудники школы.

На новшество обратил внимание специалист Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. На фото видно, что прочный забор серого цвета лишен проемов, из-за чего выглядит необычно, особенно для учебного заведения.

- На пешеходной улице Вайнера обновили забор школы №10. Кто-нибудь в курсе, колючка по проекту предусмотрена? – задался вопросов автор записи в соцсети.

Под постом в соцсети в считанные часы появилось множество комментариев. Кто-то из горожан даже предположил, что в учебном заведении учатся «особо опасные дети».

В школе корреспондента «Комсомолки» заверили, что такой забор будет только полюсом для учебного заведения, хотя от нового объекта открещиваются.

- Очень хороший забор получается. Прежний практически разрушенным, из-за чего к нам по ночам на территорию залазали посетители местных пивнушек справлять нужду. Теперь этого не будет, - рассказали в школе.

Такой забор огораживал школу до неожиданных перемен. Фото: Яндекс.Карты

В Управлении образования Екатеринбурга «Комсомолке» рассказали, что строительство нового забора вокруг школы №10 - это выполнение требования Роспотребнадзора по соблюдению санитарных норм. Место в центре города шумное и, чтобы не мешать ученикам заниматься на уроках, решено поставить именно такое плотное ограждение.

- Мы понимаем, что сейчас он выглядит не совсем эстетично. Но это временно. В будущем будет проведен конкурс детских рисунков, которыми украсим забор и превратим его в красивый городской арт-объект, - рассказали «Комсомолке», - в Управлении образования Екатеринбурга.