2018-09-20T12:27:29+03:00
Общество

Дом вспыхнул, как спичка: росгвардейцы поселка Буланаш спасли из горящего барака семь человек

Трое взрослых и четверо детей оставались в числе последних жильцов дома, подлежащего расселению
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Росгвардейцы, не дожидаясь пожарных, сами бросились спасать жильцовРосгвардейцы, не дожидаясь пожарных, сами бросились спасать жильцовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Буланаш сотрудники Росгвардии спасли из огня семерых жителей двухэтажного барака. Дом признали аварийным, и местные власти занимались его расселением. Правда, подыскать новое жилье сразу для всех не удалось, и в доме оставались еще две жилые квартиры.

Дежурство у младшего сержанта полиции Сергея Соргина и старшего сержанта Владимира Федоровских начиналось обыденно. Бойцы на патрульном автомобиле проехали по маршруту - все было спокойно. Как вдруг, сворачивая на улицу Кутузова, водитель увидел языки пламени. Не теряя ни секунды, росгвардейцы бросились к месту ЧП.

Очагом пожара стала нежилая квартира на первом этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очагом пожара стала нежилая квартира на первом этажеФото: Алексей БУЛАТОВ

Очагом пожара стала нежилая квартира на первом этаже. Когда к дому примчались росгвардейцы здесь вовсю полыхали оконные рамы и перекрытия между этажами, а подъезд напрочь заволокло дымом.

Прямо над горящим помещением располагалась одна из жилых квартир. В помент пожара внутри находилась семья: трое взрослых и четверо детей. Мужчины позвонили пожарным, но не дожидаясь их, решили сами эвакуировать людей.

Фото: пресс-служба УВО ВГН по Свердловской области

Фото: пресс-служба УВО ВГН по Свердловской области

- Из квартиры на первом этаже дым валил столбом, а в самом подъезде было нечем дышать. Мы понимали, что, в основном люди на пожаре гибнут не от открытого огня - они умирают от отравления угарным газом. Поэтому достучались до жильцов, сказали им брать документы и ценные вещи и выводили их на улицу, - рассказал Сергей Соргин.

- К тому времени как приехали пожарные, мы успели вывести всех, кто был в квартире, - добавляет Владимир Федоровских. - Соседи эвакуировались самостоятельно.

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