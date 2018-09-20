2018-09-20T11:01:08+03:00
Общество

Жительница Екатеринбурга отсудила у «Связного» полмиллиона рублей за неисправный ноутбук

В магазине наотрез отказались принимать товар с дефектом
Лев Истомин
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В этом магазине покупательнице отказали в просьбе вернуть деньги. Фото: Яндекс.КартыВ этом магазине покупательнице отказали в просьбе вернуть деньги. Фото: Яндекс.Карты
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Жительница Екатеринбурга Евгения осенью прошлого года приобрела в интернет-магазине «Связной-Логистик» дорогой ноутбук Asus Rog за 175 340 рублей. Свой товар покупательница забрала в салоне «Связной» в БЦ «Консул» по адресу: улица Карла Либкнехта, 22.

В магазине женщина не стала проверять товар, и уже дома обнаружила, что при подключении к сетевому кабелю интернет на устройстве не работал.

- Евгения обратилась в магазин за возвратом денег, но ее отправили подавать заявление в другой филиал сети по адресу Ленина, 99. Но там ее отправили обратно на Карла Либкнехта, 22. Там продавцы отказались принимать назад неисправный товар, - рассказывают в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге недовольная покупательница направила в адрес АО «Связной-Логистик» претензию, требуя возврата денег за некачественный товар, а также возмещение на расходы представители, почтовые расходы, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. Общая сумма в претензии составила более 500 тысяч рублей.

Магазин продолжает предлагать товары через интернет. Фото: сайт интернет-магазина "Связной"

Магазин продолжает предлагать товары через интернет. Фото: сайт интернет-магазина "Связной"

После экспертизы с привлечением эксперта Уральской торгово-промышленной палаты выяснилось, что ноутбук действительно неисправен: у него выгорела микросхема сетевой платы.

- Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга с компании в пользу покупательницы взысканы денежные средства, уплаченные по договору купли-продажи в сумме 175 340 рублей, а также неустойка в размере 278 790 рублей. Также в пользу ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф – 90 170 рублей, возмещение расходов по оплате услуг представителя – 5 тысяч рублей и 650 рублей почтовых расходов, - говорят в пресс-службе суда.

Компания подала апелляцию на решение суда, однако судебная коллегия не согласилась с доводами ответчика, после чего Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

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