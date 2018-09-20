2018-09-20T10:46:55+03:00
Происшествия

На Урале пятый день ищут пропавшего рыбака из Перми

Мужчина с двумя друзьями отправился в леса под Нижней Турой, но домой приятели вернулись без него
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Свердловской области уже пятый день ищут 41-летнего Владислава Митрохина. Пятнадцатого сентября мужчина вместе с двумя друзьями отправился из Пермского края в леса под Нижней Турой. Здесь приятели планировали порыбачить и собрать клюкву.

Добравшссь до места Владислав отправил жене sms-cообщение. С тех пор о мужчине родственники не слышали. В ночь на 16 сентября рыбак бесследно исчез.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Утром друзья мужчины осмотрели лесные окрестности и объехали ближайшие деревни. Но, не найдя Владислава, вернулись домой без него.

- Мой брат находился между деревнями Косья и Верх-Ис, ушел в лесной массив, до настоящего времени его местонахождение не известно. Возможно выйдет в ближайшие населенные пункты. В эти места Владислав ехал впервые, он не знает местность, а с собой у него ни продуктов, ни воды, - рассказала сестра пропавшего пермяка.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Всех, кто обладает какой-либо информацией о нахождении Владислава Митрохина, просьба звонить по телефонам: 8-982-45-62-749, 8-919-70-77-201.

Рост мужчины 174 сантиметр, телосложение среднее, был одет в комуфляжную форму, фуражку с какардой и резиновые болотники. На левом плече у Владислава большая татуировка в виде дракона.

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