Бесплатно проехать в «городской электричке» в Екатеринбурге и Тюмени смогут автомобилисты во Всемирный день без автомобиля

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-20T08:48:52+03:00

СвЖД и АО «СПК» второй год подряд присоединяются к акции

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На Свердловской магистрали владельцам автомобилей, которые захотят внести свой вклад в защиту окружающей среды от загрязнения выхлопными газами, предоставят возможность бесплатного проезда в экологически чистом транспорте - городских электропоездах.

АО «Свердловская пригородная компания» и СвЖД второй год подряд присоединяются к Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. В этот день автомобилисты смогут бесплатно ездить в «Городском электропоезде» в Екатеринбурге и в пригородных поездах в границах «единой тарифной зоны» в Тюмени. Для совершения бесплатной поездки необходимо предъявить контролеру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

- В Екатеринбурге «Городской электропоезд» проходит через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, Сысерть. Электричка позволяет быстро доехать из отдаленных районов города до центра. Стоимость проезда составляет 29 рублей, что сопоставимо с ценой проезда в общественном транспорте, - рассказывают в пресс-службе СвЖД.

В Тюмени в «единую тарифную зону» входят станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км, Утяшево. Между этими станциями пассажиры могут проехать на любом пригородном поезде по единому тарифу - 24 рубля.

Всемирный день без автомобиля проводится с 1994 года. Автомобилистам предлагается на один день отказаться от машины в пользу общественного транспорта (лучше самого экологичного - электрического), а также велосипеда или самоката. Целью акции является уменьшение пагубного влияния автомобильного транспорта на экологию городов.