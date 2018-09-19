«Это война»: жителю Екатеринбурга пришла квитанция на 5,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-19T17:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Екатеринбурга часто возмущаются начислениями за коммунальные платежи в квитанциях. Чаще всего в таких случаях речь идет о небольших суммах в пределах тысячи рублей. Представьте, какого было удивление собственника квартиры в ЖСК «Западный» в доме №12 по улице Очеретина, когда ему насчитали за холодную воду и водоотведение ни много, ни мало – больше 5,7 миллиона рублей! А это больше стоимости жилья, ведь квартира, куда пришла платежка, стоит всего 2,5 миллиона.

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации и понять, как избежать такой ситуации, ведь в ней может оказаться любой из нас.

УК-банкрот в несданном доме

Матвей Захаров купил квартиру в ЖСК «Западный-1» четыре года назад. В то время квитанции на оплату услуг жильцам приходили от управляющей компании УК «Западная». Так было до апреля прошлого года, пока коммунальщиков не признали банкротами из-за долгов перед поставщиками тепло и энергоресурсов.

- В тот момент я был в служебной командировке, из которой вернулся в июне 2017 года. Никаких долгов перед УК у меня не было, я оплачивал счета по среднему тарифу и показания приборов учета не снимал. В доме я не проживал, потому что он был недостроен. Когда приехал, обнаружил, что в квартире нет света. После этого сразу отправился к коммунальщикам, - рассказывает 33-летний Матвей.

По старому адресу мужчина с удивлением обнаружил, что теперь его домом заправляет УК «Квартал», о которой о раньше ничего не слышал. Сотрудники, по словам Матвея, сказали ему, что специально отключают свет у тех, кто не проживает в доме, чтобы собственники сами пришли в компанию и заключили с ней договор.

- Вот я пришел, что делать будет? – заявил с порога владелец квартиры.

В ответ на это ему предложили заключить договор и переписать показания приборов вместе с комиссией из сотрудников УК, что и было сделано. Мужчина действительно не жил в квартире, поэтому по среднему тарифу летом за квартиру он платил около 1300 рублей, зимой - 2600. Это его вполне устраивало.

Мужчина решил идти в споре до конца. Фото: Матвей Захаров

- После последней проверки выяснилось, что счетчик холодного водоснабжения крутится в обратную сторону. Прибор мне ставил застройщик и, видимо, поставил неправильно. Я вчера поехал к застройщику, оказалось, что ни у него, ни у меня нет акта передачи квартиры мне с показаниями приборов учета. Он есть только в УК, хотя должен быть у трех сторон, подписавших его, - рассказывает Матвей Захаров.

Мужчина предложил коммунальщикам заменить приборы учета ХВС и оставил заявку у диспетчера. Однако никто ему по этому поводу не перезвонил, а через несколько месяцев – в октябре 2017 года в квартире вновь исчезло электричество.

Ситуация в новостройке на самом деле достаточно запутанная. И пока вообще не понятно, кому и за какие ресурсы жильцы должны платить. По словам Матвея, дом до сих пор считается несданным, но люди в нем живут, потому что заплатили за жилье и жить им больше просто негде.

- Коммунальщики утверждают, что якобы заключен договор между управляющей компанией и ЖСК «Западный-1». Поскольку дом не введен в эксплуатацию, то именно управляющая компания осуществляет управление нашими домами. Но есть одно «но»: в этой схеме УК по закону не имеет права прямого управления и выставления счетов за коммунальные ресурсы. Существует реестр лицензий на управление домами, который подается в Госжилинспекцию. В такой реестр для права на коммунальные сборы должны быть включены дома 1-14 по улице Очеретина. Но поскольку эти дома не признаны жилыми, то в реестре лицензии этой УК пусто. Значит, и платить мы им не должны, - говорит Матвей Захаров.

Не каждый день собственники получают такие квитанции. Фото: Матвей Захаров

Война на заселенной стройке

В итоге Матвей Захаров обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. 26 апреля 2018 года судья Морозова вынесла решение в пользу владельца квартиры, обязав коммунальщиков возобновить подачу электроэнергии. В августе суд повторно подтвердил правоту собственника, и мужчина пришел в управляющую компанию с требованием вернуть в квартиру свет.

- Ко мне снова пришла комиссия, которая актировала все приборы учета. В документе я указал, что коммунальщики не заменили мне счетчик ХВС, хотя прошло уже больше года. После этого мне пришла квитанция за август с суммой в 5 миллионов 700 тысяч рублей. Это мне надо лет 70 активно пользоваться водой, чтобы столько потратить на нее, - возмущается Захаров. – Директор УК Сергей Шарков сказал, что я, наверное, сам себе приборы учета подкрутил. Но если кто-то и крутит – то не себе в минус. А я такой дурак – накрутил себе на 6 миллионов!

Акт проверки приборов учета. Фото: Матвей Захаров

По словам мужчины, который много лет работал оперуполномоченным, коммунальщикам не нравятся его острые вопросы, поэтому они объявили ему войну. В доме, по его словам, многие не довольны действиями УК, но многие из тех, кто купил квартиры, приехали из области и им просто некуда идти, поэтому они молчат. Люди боятся, что после жалоб у них отключат свет.

-В нашем ЖСК есть такой человек – Владимир Михеев, он его председатель. Раньше он был единственным учредителем ООО «УК Западная», которую признали банкротом. А сейчас его супруга – учредитель УК «Квартал». Все компании, которые действуют в ЖСК, аффилированы этим человеком. И в этой схеме по сбору денег за коммунальные ресурсы, а также с долгами перед их поставщиками, Михеев через УК просто выводит деньги. Есть долги коммунальщиков перед МУП «Водоканал», Екатеринбурггаз, но ведь жильцы платят, а деньги не доходят до поставщиков, а это сотни тысяч рублей каждый месяц, - говорит Матвей.

Коммунальный компромисс

Счет на 5,7 миллионов Матвей Захаров оплачивать не собирается. Говорит, что будет платить, как и раньше – по среднему тарифу.

- Если я получаю услугу, то спрашиваю: за что конкретно мне насчитали такую сумму. А здесь – полный бардак. В этой УК нет указа о назначении должностных лиц, у работников нет удостоверения, квалификационного аттестата. Поэтому платить я буду только за то, что получил. А не те миллионы, которые мне непонятно за что насчитали, - заключает Матвей.

По мнению директора УК «Квартал» Сергея Шаркова, дело обстоит не так однозначно.

- Есть у нас такой жилец, в 2014 году получил квартиру, акт приемки есть. По приборам учета тоже стоит его подпись. За квартиру он давно не платил: последняя платежка датирована октябрем 2017 года. Начисляли ему по среднему тарифу. Он пришел, написал заявление: хочу, чтобы вы сняли показания счетчиков и начисления сделали по ним. Счетчики у него оказались не опломбированы. Хотя на момент приемки везде стояли пломбы, - рассказывает руководитель управляющей компании.

Комплекс до сих пор не сдали в эксплуатацию. Фото: Яндекс

По словам Шаркова, Захарова сразу предупредили, что выйдет большая сумма. В итоге так и получилось. Возможно, мужчина менял переставлял счетчик, который находится у него в квартире. Коммунальщики рекомендуют Захарову снять прибор учета и проверить его в лицензионной организации на предмет поломки.

- Если поломка подтвердится, сумму либо пересчитают, либо будут, как и раньше, начислять по среднему тарифу. Собственник и сейчас говорит: платить не буду. По ходу прикалывается, самым умным себя считает, - рассказал Шарков «Комсомолке».

Кто прав, а кто нет в этой ситуации – будут разбираться силовики или суд. Матвей Захаров уже подал заявление в полицию. В прокуратуре собственнику злополучной квартиры сказали, что передадут документы в Госжилнадзор, а там посоветуют обращаться в суд.

Но владелец квадратных метров намерен идти до конца и добиться отмены начислений в квитанции. Остается надеяться, что после этого в его доме в очередной раз не погаснет свет.