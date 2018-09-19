2018-09-19T12:36:50+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Штурман сбитого в Сирии самолета Ил-20 жил на Урале

Александр Вечернин окончил школу в Лесном
Олег Галимов
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У Александра осталась жена и маленький ребенок. Фото:соцсетиУ Александра осталась жена и маленький ребенок. Фото:соцсети
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Сегодня Минобороны России опубликовало список 15-ти погибших военнослужащих, находившихся в сбитом над Средиземным морем самолете Ил-20. Штурман воздушного судна учился на Урале. Речь идет о 33-летнем уроженце Белоруссии Александре Александровиче Вечернине.

В августе 2015 года военнослужащий ездил в Санкт-Петербург. Фото:соцсети

В августе 2015 года военнослужащий ездил в Санкт-Петербург. Фото:соцсети

Александр родился в 1985 году в Витебской области Беларуси. С 2000 года жил и учился в Лесном, где окончил школу № 67. В 2002 году поступил в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов. По распределению был направлен в подмосковную Кубинку.

Сейчас родственники Александра ждут, когда его тело доставят в Россию. По предварительной информации, в Кубинке у него осталась жена и маленький ребенок.

Трагедия в Сирии произошла 17 сентября, близ города Латакия. Израильские истребители F-16 пытались прикрыться российским самолетом после того, как ПВО республики отреагировали на бомбежку ряда правительственных объектов. В результате Ил-20 был подбит из комплекса С-200.

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