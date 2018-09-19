2018-09-19T10:05:22+03:00
Общество

Школьников Екатеринбурга отправят в виртуальный тур по Сибирскому федеральному университету

Самый большой вуз за Уралом примет участие в образовательной выставке «Навигатор поступления» 23 сентября
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Мероприятия для абитуриентов Екатеринбурга соберет в «Ельцин Центре» ведущие университеты страны. Красноярский вуз представит здесь свои программы бакалавриата и покажет будущим студентам, как выглядит кампус СФУ. Любой посетитель сможет примерить очки виртуальной реальности и пройтись по общежитию и учебным аудиториям вуза, оставив себе на память селфи на фоне главного корпуса.

«Посетителям нашего стенда на выставке в Екатеринбурге мы расскажем об условиях приемной кампании 2019 года и направлениях подготовки, а также о вузовской олимпиаде «Бельчонок», победа в которой повышает шансы на получение бюджетного места. Безусловно, не последнюю роль при выборе вуза играют условия обучения и проживания, поэтому мы даем возможность школьникам и родителям оценить развитую инфраструктуру университета и удобство общежитий, где сегодня проживает более девяти тысяч иногородних студентов», – говорит руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков.

Отметим, университет планирует в 2019 году набрать на бюджетные места порядка 6000 человек и предлагает абитуриентам 100 направлений подготовки и специальностей.

Выставка стартует в 10:00 по адресу ул. Б. Ельцина, 3 и продлится один день. Полная информация о мероприятии доступна по телефону +7(391)291-22-26 и на сайте университета.

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