СвЖД обновляет локомотивы и инфраструктуру, чтобы перевозить больше грузов

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-19T09:52:15+03:00

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На Свердловскую железную дорогу поступил очередной современный электровоз 2ЭС10 «Гранит» в трехсекционном исполнении (с дополнительной бустерной секцией). До конца года Свердловская дирекция тяги (структурное подразделение Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД») получит еще 9 таких машин. Обновление локомотивного парка проводится в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» и имеет особое значение для магистрали, пересекающей Уральский хребет.

На протяжении ряда лет на СвЖД отмечается положительная динамика перевозок как собственных (с севера УрФО), так и транзитных (главным образом из Кузбасса) грузов в направлении портов северо-запада. Кроме того, в ближайшие годы прогнозируется увеличение погрузки предприятий Березниковско-Соликамского узла. Замена обычных локомотивов более производительными позволяет увеличить провозную способность магистрали и организовать вождение тяжеловесных поездов.

- «Граниты» с асинхронным тяговым приводом при стандартных весовых параметрах способны водить поезда весом на 40-50% больше, чем электровозы предыдущих поколений. Это позволяет осуществлять системное вождение поездов весом 8 тысяч и 9 тысяч тонн. Так, с января по август 2018 года на станциях Свердловской магистрали сформировано 317 тяжеловесных поездов, что на 15% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Всего за восемь месяцев текущего года по СвЖД проведен 3181 тяжеловесный поезд, - говорят в пресс-службе компании.

На неэлектрифицированных северных участках Свердловской железной дороги ведутся подготовительные работы для организации вождения поездов весом до 9 тысяч тонн на газотурбовозной тяге (в июле инновационный газотурбовоз ГТ1h-002 совершил две экспериментальные поездки с поездами повышенной массы и длины на участке Сургут – Лимбей – Коротчаево).

Кроме того, чтобы обеспечить пропуск большего количества составов (для перевозки перспективного объема грузов), СвЖД ведет работы по развитию инфраструктуры. Начата реализация комплексного инвестиционного проекта «Развитие направления Пермь – Соликамск». В стадии завершения находится строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово на главном ходу Транссиба, строительство вторых главных путей на участке Тобольск – Сургут, 16 разъездов на участке Ульт-Ягун – Лимбей, реконструкция станций Тобольск, Демьянка, Сургут, выполняющих технические операции с поездами. Выполнено удлинение путей на станциях Седельниково, Мезенский, Тобольск.

Адаптация приемо-отправочных путей для приема тяжеловесных и длинносоставных поездов также предусмотрена проектами реконструкции станций Кунгур, Шаля и Войновка. Проводится усиление системы тягового электроснабжения. В частности, на главном ходу Транссиба введены в эксплуатацию подстанции Шумково и Субботники.