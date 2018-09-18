2018-09-18T10:46:13+03:00
Здоровье

Стал известен победитель в номинации «Лучшая народная аптека»

В Екатеринбурге прошел финал конкурса «Клиника года 2018»
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Награды ждут победителейНаграды ждут победителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аптечная сеть «Радуга» стала победителем в номинации «Лучшая народная аптека» в конкурсе «Клиника года 2018», который проводится при поддержке Минздрава.

Тысячи уральцев голосовали за лидеров в сфере здравоохранения, чтобы выбрать тех, кто по праву достоин называться лучшим. Результат был ожидаемым: эта сеть одна из самых популярных в Свердловской области. Она работает уже 15 лет: в регионе открыто более 50 аптек, которые ежедневно обслуживают около 5000 покупателей.

Награждение победителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Награждение победителейФото: Алексей БУЛАТОВ

Часть аптек расположена в отдаленных районах Свердловской области – в некоторых населенных пунктах “Радуга” - единственное место, где продаются лекарства. 200 социально значимых товаров продаются по сниженным ценам - их можно купить, не потратив много денег. Другие крупные сети чаще располагаются в более выгодных мегаполисах, не думая о том, что людям в деревнях и селах тоже необходимы медикаменты.

На полках аптек «Радуга» представлено более 10 000 наименований. Противовирусные средства, таблетки от гриппа и ОРВИ, мази от боли, БАДы, товары для мам и малышей, медицинская техника, ортопедические товары – в аптеках этой сети можно купить практически все. Кстати, сеть регулярно делает скидки, которые помогают ощутимо сэкономить на лекарствах.

Фармацевты прекрасно разбираются в действии каждого препарата и находят подход к каждому покупателю. В «Радуге» купить нужные лекарства можно, не потратив много денег. Фармацевт всегда может посоветовать препараты, которые стоят дешевле, чем разрекламированные таблетки, но имеют аналогичный состав и оказывают точно такое же действие.

Ежемесячно действует акция «Честная скидка»-10% на все препараты.

Фото: аптека "Радуга"

Фото: аптека "Радуга"

Фото: аптека "Радуга"

Фото: аптека "Радуга"

Все представленные товары имеют необходимые сертификаты качества. Покупатели могут быть уверены в подлинности товаров сети аптек «Радуга».

Кстати, в социальных сетях аптечной сети всегда свежие предложения и проводятся розыгрыши! Совсем недавно пользователи “ВКонтакте” выиграли мультиварку. Подписывайтесь на страничку «Радуги» и узнавайте все самые свежие предложения, участвуйте в розыгрышах!

Призы от "Комсомолки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призы от "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы поддержали народную аптеку еще и в благодарность за то, что сеть занимается благотворительностью, оказывает помощь домам престарелых и детским домам, участвует в жизни хосписов. “Радуга” принимает участие в региональных правительственных и областных социальных программах («Дополнительное лекарственное обеспечение», «Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов»). На “Радугу” можно рассчитывать даже в самой сложной ситуации, а это - самое главное качество народной аптеки.

Фото: аптека "Радуга"

Фото: аптека "Радуга"

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