2018-09-18T08:51:59+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор двум уральским бизнесменам, убившим партнера и его юриста

Поводом стала неустойка в 1,6 миллиона рублей
Олег Галимов
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Тело Алексея Кощеева пролежало в воде больше неделиТело Алексея Кощеева пролежало в воде больше неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский облсуд вынес приговор бизнесменам Алексею Тиханову и Антону Корепанову, убившим своих деловых партнеров предпринимателя Беслана Наурузова и его адвоката Алексея Кощеева. По версии следствия, Тиханов и Наурузов договорились, что Тиханов предоставит бригаду рабочих для строительства объекта в Москве, но тот не выполнил свои обязательства.

Алексей Тиханов (слева) и Антон Корепанов. Фото: соцсети

Алексей Тиханов (слева) и Антон Корепанов. Фото: соцсети

Нарузов потребовал выплатить неустойку в 1,6 миллиона рублей или переписать фирму Тиханова на него. Недобросовестный бизнесмен не захотел отдавать бизнес и заплатил лишь 600 тысяч рублей. Позже он спланировал со своим заместителем нападение на Кощеева и Наурузова.

- Нападение было совершено 25 мая 2017 года в автомобиле на трассе, - напомнили в пресс-службе прокуратуры. - Тиханов нанес Наурузову не менее 13 ударов ножом, Корепанов же нанес удары Кощееву, а затем накинул металлический провод на шею Наурузову и начал душить. Тела погибших спрятали в разных местах.

Тело Беслана Наурузова подельники закопали напротив дома, где жила семья Тиханова. Уже через неделю убийцы подались в бега.

Суд назначил Алексею Тиханову 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год; Антону Корепанову –18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Также Тиханов должен будет выплатить семье Наурузова компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей, Корепанов семьям Наурузова и Кощеева - 800 тыс. рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

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