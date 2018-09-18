2018-09-18T07:29:50+03:00
Общество

Троих полицейских из Нижнего Тагила, обвиняемых в смерти задержанного, выпустили из СИЗО

До суда мужчины будут находиться под домашним арестом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За год подозреваемых отправляют под домашний арест второй разЗа год подозреваемых отправляют под домашний арест второй разФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле состоялось судебное заседание по делу трех полицейских, обвиняемых в гибели задержанного. Трагедия произошла в октябре прошлого года. Станислава Головко задержали по подозрению в краже. В отделении № 17 он провел три дня, а на четвертый с многочисленными травмами был доставлен в больницу, где и скончался.

Сестра погибшего в смерти брата винит полицейских, утверждая, что они запытали Станислава. Врачи обнаружили на его теле 26 ран от ударов тупым предметом, 9 сломанных ребер, проломленную в трех местах лобную кость, раздробленные пальцы на ногах и руках.

- У него вместо лица была сплошная гематома, - рассказывала сестра Станислава Екатерина. - В документах, которые я видела в полиции, написано, что у брата начались галлюцинации и он сам нанес себе эти травмы. Но ведь так не бывает! И даже если и так, почему его не остановили, не сковали руки наручниками, чтобы он не бил себя?

По подозрению задержали оперуполномоченых Дмитрия Паноа и Анатолия Быкова, а также старшего лейтенанта Егора Ялунина. Правоохранителей обвиняют в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Превышении должностных полномочий».

Мужчин взяли под арест и отправили в СИЗО. Затем меру пресечения изменили на домашний арест, но адвокат потерпевшей стороны настоял на возврате подозреваемых обратно в изолятор. Теперь же служители Фемиды вновь приняли решение выпустить полицейских. Под домашним арестом они пробудут до 29 ноября.

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