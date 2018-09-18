ОАО «РЖД», компания «Сименс АГ» и АО «Группа «Синара» подписали соглашение о расширении парка высокоскоростных поездов

СЕГОДНЯ 18:22 2018-09-18T18:55:17+03:00

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Сегодня в рамках выставки InnoTrans-2018, которая проходит в Берлине с 18 по 21 сентября, ОАО «Российские железные дороги», АО «Группа «Синара», компания «Сименс АГ» и «Сименс Мобилити Гмбх» подписали соглашение о расширении парка высокоскоростных поездов холдинга «РЖД».

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, член правления компании «Сименс АГ» Роланд Буш, вице-президент АО «Группа Синара» Евгений Гриценко, главный исполнительный директор «Сименс Мобилити Гмбх» Забрина Суссан.

Согласно документу ОАО «РЖД» и ООО «Уральские локомотивы» (совместное предприятие АО Группа Синара и компании «Сименс АГ») в срок до 31 марта 2019 года подготовят документы о подписании договора на поставку 11 высокоскоростных электропоездов (в конструкции аналогичной поезду «Сапсан») и 27 новых пассажирских вагонов, в том числе, для их интеграции в 16 имеющихся у ОАО «РЖД» высокоскоростных поездов «Сапсан» для формирования 11-вагонных поездов. Также планируется подписание дополнительного соглашения на техническое обслуживание и ремонт данного подвижного состава как продолжение текущего сервисного договора между «Сименс АГ» и ОАО «РЖД».

- Стороны намерены рассмотреть возможность лицензионного изготовления новых электропоездов и вагонов в России для их эксплуатации на маршрутах пассажирских перевозок на железных дорогах с шириной колеи 1520 мм. Новые поезда дополнят существующий парк «Сапсанов» на направлении Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород с целью увеличения количества предложенных мест пассажирам, - рассказали в пресс-службе компании.

В настоящее время в России эксплуатируется 16 высокоскоростных поездов «Сапсан» в 10-ти вагонном исполнении. Они курсируют на маршрутах Москва – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Нижний Новгород, со скоростью до 250 км/ч. Поезда разработаны с учетом возможности их эксплуатации в экстремальных погодных условиях, в том числе температурных (от -400С до +400С), и демонстрируют высочайший уровень надежности, точности и бесперебойной работы. Сегодня поезда «Сапсан» курсируют также сдвоенными составами, что позволяет обеспечить постоянно растущий спрос на перевозку пассажиров, без увеличения числа пар поездов.