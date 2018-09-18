2018-09-18T18:55:17+03:00
Экономика

Теплоэлектроцентраль ЕВРАЗ НТМК начала подачу тепла в жилые районы Нижнего Тагила

Компания отапливает три района города
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Вид на ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба компанииВид на ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба компании
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Теплоэлектроцентраль ЕВРАЗ НТМК в соответствии с постановлением администрации города с 17 сентября начала подачу тепла на социальные объекты Нижнего Тагила и в жилые дома тагильчан. Тепловые сети заполнены водой и поставлены на циркуляцию.

Энергетики ЕВРАЗ НТМК с марта по август ремонтировали оборудование, которое позволит подавать жителям Нижнего Тагила тепло и горячую воду без сбоя.

- Проведены капитальные ремонты водогрейного котла № 1 и энергетического котла № 5. В турбинном цехе приведен в порядок турбогенератор № 7 и один из самых мощных агрегатов - турбогенератор № 3, который вырабатывает и электроэнергию, и тепло. Заменен километр теплотрасс в направлении Красного камня и Тагилстроя. С мая по июль на бойлерной ТЭЦ заменены сетевой и подпиточный насосы, на бойлерной паровоздушной станции № 2 поставлен новый сетевой насос и заменены трубопроводы общей сложностью около 40 метров. На подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов ЕВРАЗ НТМК выделил 230 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе компании.

ЕВРАЗ НТМК отапливает центр города, районы Тагилстроя и Красного Камня. Теплоэлектроцентраль комбината обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 150 тысяч горожан, дает тепло вузам, техникумам, школам, детским садам. Также комбинат подает тепло и горячую воду пяти Дворцам Культуры и Домам творчества юных в различных районах города, семи спортивным клубам, восьми объектам здравоохранения, среди которых городская больница № 4, взрослые и детские поликлиники на Красном Камне и Смычке, поликлиника на Новострое, станция скорой помощи.

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