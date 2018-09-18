2018-09-18T18:55:17+03:00
Экономика

Компания ВТБ МС запустила онлайн-исследование по вопросам диспансеризации

Принять участие можно на сайте компании
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Фото: группа ВТБФото: группа ВТБ
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Компания ВТБ Медицинское страхование запустила новый проект – опрос клиентов по вопросам диспансеризации. Принять участие в нем можно на сайте страховой компании.

Основные цели проекта - определить степень информированности граждан о праве на бесплатную диспансеризацию, проанализировать уровень удовлетворенности ее качеством и сроками оказания, а также выявить причины отказа от ее прохождения. Также на сайте страховой компании проводится опрос врачей, который направлен на сбор информации по вопросам качества медицинской помощи.

Диспансеризация – комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года. С 2018 года для отдельных возрастных категорий людей один раз в два года проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет.

- Наша компания проводит большую работу по информированию своих клиентов о диспансеризации – ежегодно мы рассылаем миллионы сообщений и делаем тысячи звонков застрахованным. Так, количество обследований среди наших клиентов растет. Результаты опросов позволят нам сделать медицинские услуги качественнее, а процесс их оказания проще. Это поможет нам привлечь к диспансеризации еще большее количество людей, - рассказала генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

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