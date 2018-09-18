ВТБ принял участие в фестивале жилья «Домофест»

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-18T16:35:04+03:00

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ВТБ принял участие в одном из значимых мероприятий на рынке недвижимости Свердловской области – фестивале «Домофест». Застройщики, банки, агентства представили свои программы для екатеринбуржцев, желающих улучшить жилищные условия.

- Горожане узнали у специалистов ВТБ о наиболее выгодных ипотечных предложениях банка и смогли оформить предварительные заявки на получение кредита. В частности, интерес вызвала программа «Больше метров – меньше ставка» для покупки квартир площадью от 65 квадратных метров и по сниженной ставке. Также специалисты банка ответили на вопросы об условиях рефинансирования ипотеки, - рассказали в пресс-службе банка.

Кроме того, показала востребованность программа «Победа над формальностями», позволяющая оформить заявку на ипотечный кредит всего по двум документам (паспорт и СНИЛС) и без справки о доходах. 13 сентября ВТБ снизил ставки по этому продукту. Базовая ставка по программе составляет 9,6%, в случае выбора квартиры площадью больше 65 кв. м – 8,9%. Рефинансирование в рамках программы доступно под 9,3%.

Среди других специальных условий банка — предложение «Люди дела» со ставкой от 8,8% для работников сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.

- Ипотечное кредитование в 2018 году динамично растет: за январь-август ВТБ оформил в Свердловской области 5,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 11,7 млрд рублей. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня ставки по ипотеке находятся на рекордно низком уровне, и мы рады предложить свердловчанам интересные программы для выгодного решения жилищного вопроса, — комментирует управляющий розничного бизнеса ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.