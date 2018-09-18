Участники Всероссийского фестиваля СМИ в Челябинске больше не доверяют мифам о пиве

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-18T16:26:40+03:00

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Сегодня в Челябинске завершился фестиваль СМИ. В рамках программы эксперты пивоваренной компании «Балтика» познакомили участников с культурно-образовательным проектом «Пивной сомелье».

В южноуральской столице с 11 по 13 сентября прошел фестиваль посвященный средствам массовой информации. По словам организатора, Дмитрия Федечкина, нынешний фестиваль стал площадкой для профессионального общения СМИ, бизнеса и власти.

- Пивоваренная компании «Балтика» поделились своей экспертизой с участниками и гостями фестиваля в рамках образовательного проекта «Пивной сомелье». Компания реализует его с 2011 года для совершеннолетних слушателей по всей России. Занятия проходят в необычном формате edutainment: обучение + развлечение, - говорят организаторы.

Слушатели получают знания об истории и культуре пивоварения, о правилах подачи и сочетания пива с разнообразными блюдами, совмещая теоретические занятия с практическим обучением основам дегустации. Это позволяет расширить культурный кругозор участников образовательной программы и по-новому взглянуть на культуру потребления пива.