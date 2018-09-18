Уже обвалилась крыша: в Новоуральске горит бывший автомоторный завод

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-18T13:12:54+03:00

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В закрытом городе Новоуральске пожарные уже несколько часов тушат бывший Уральский автомоторный завод. На данный момент в огне полыхает цех площадью 500 квадратных метров. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места ЧП.

Фото: скрин с видео

К месту ЧП съехались огнеборцы сразу трех пожарных частей. В какой-то момент перекрытия горящего цеха не выдержали, и на землю рухнули 1500 квадратных метров крыши. По словам спасателей, пострадавших нет.

Фото: скрин с видео

- Произошло банальное нарушение требований пожаробезопасности. При проведении резательных работ загорелся полиэтилен. Здесь занимаются его переработкой, поэтому материала очень много. Работа осложняется тем, что ситуация с водой здесь неудовлетворительная, но все под контролем, - сказала начальник СПЧ-1 Максим Леонов.

В общей сложности в тушении задействованы 17 пожарных, пять автоцистерн и одна автолестница.