На Урале 17-летняя мать покончила с собой, после того как ее сын утонул в ванне
В Нижней Туре свела счеты с жизнью 17-летняя Мария (имена изменены). Девушка купала своего 8-месячного сына и отвлеклась на несколько минут. Когда Мария вернулась к ванне, то поняла, что грудничок захлебнулся.
- Родители очень тяжело переживают утрату, - рассказала «КП-Екатеринбург» лучшая подруга Маши. Несмотря на раннюю беременность, они любили свою единственную дочь.
Трагедия произошла 16 сентября. Фото: соцсети
Еще одна знакомая девушки рассказала, что та забеременела в конце 9-го класса.
- Она встречалась с парнем, очень его любила, - объяснила подруга. - Мне кажется, сейчас и в 13-14 лет рожают. Я вот свою первую дочку в 16 родила.
Я никогда не забуду тебя, ты был самый лучший на планете, таких как ты уже не будет, - пишут в соцсетях подруги Маши про ее сына. - Ты маленький лучик света мне безумно жаль, что мы не смогли уберечь тебя
Сейчас родные Марии готовятся к похоронам, а знакомые выражают соболезнования на ее страницах в соцсетях.
В Следственном комитете комментировать произошедшее отказались.