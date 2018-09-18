2018-09-18T13:38:51+03:00
Происшествия

На Урале 17-летняя мать покончила с собой, после того как ее сын утонул в ванне

Следователи отказываются комментировать трагедию
Олег Галимов
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Друзья Марии не могут поверить в случившееся. Фото: соцсетиДрузья Марии не могут поверить в случившееся. Фото: соцсети
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В Нижней Туре свела счеты с жизнью 17-летняя Мария (имена изменены). Девушка купала своего 8-месячного сына и отвлеклась на несколько минут. Когда Мария вернулась к ванне, то поняла, что грудничок захлебнулся.

- Родители очень тяжело переживают утрату, - рассказала «КП-Екатеринбург» лучшая подруга Маши. Несмотря на раннюю беременность, они любили свою единственную дочь.

Трагедия произошла 16 сентября. Фото: соцсети

Трагедия произошла 16 сентября. Фото: соцсети

Еще одна знакомая девушки рассказала, что та забеременела в конце 9-го класса.

- Она встречалась с парнем, очень его любила, - объяснила подруга. - Мне кажется, сейчас и в 13-14 лет рожают. Я вот свою первую дочку в 16 родила.

Я никогда не забуду тебя, ты был самый лучший на планете, таких как ты уже не будет, - пишут в соцсетях подруги Маши про ее сына. - Ты маленький лучик света мне безумно жаль, что мы не смогли уберечь тебя

Сейчас родные Марии готовятся к похоронам, а знакомые выражают соболезнования на ее страницах в соцсетях.

В Следственном комитете комментировать произошедшее отказались.

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