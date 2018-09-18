2018-09-18T11:53:05+03:00
Экономика

В Нижнем Тагиле открылась выставка «Стальные династии ЕВРАЗа»

Тагильчанам расскажут о семьях металлургов, горняков и шахтеров
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Фотовыставка под открытым небом. Фото: ЕВРАЗФотовыставка под открытым небом. Фото: ЕВРАЗ
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Династия Когородских. Фото: ЕВРАЗ

Династия Когородских. Фото: ЕВРАЗ

В сквере Нижнетагильского горно-металлургического колледжа открылась фотовыставка «Стальные династии ЕВРАЗа». Это истории семей металлургов, горняков и шахтеров, работающих на предприятиях компании в Сибири и на Урале, где профессия передается по наследству. В торжественной церемонии открытия принял участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Торжественное открытие выставки. Фото: ЕВРАЗ

Торжественное открытие выставки. Фото: ЕВРАЗ

Фотовыставка включает 32 фотографии. ЕВРАЗ НТМК в фотопроекте представляют четыре семьи из конвертерного и доменного цехов, цеха прокатки широкополочных балок и электроремонтного цеха. Общий стаж работы героев проекта превышает 1000 лет.

Управляющий директор смотрит выставку с Павлом Суриным. Фото: ЕВРАЗ

Управляющий директор смотрит выставку с Павлом Суриным. Фото: ЕВРАЗ

- На ЕВРАЗ НТМК трудятся представители более 300 династий металлургов, – сказал управляющий директор Алексей Кушнарев. – Я искренне рад, что по стопам старшего поколения на комбинат приходит молодежь, что металлургические профессии передаются от отца к сыну. Пусть и внуки выбирают своей судьбой работу на комбинате.

Династия Когородских. Фото: ЕВРАЗ

Династия Когородских. Фото: ЕВРАЗ

Династия Корогодских – это три поколения металлургов конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК. Основатель династии Виталий Григорьевич стоял у истоков создания цеха, затем возглавил его. Он отдал этому важнейшему подразделению комбината около 40 лет жизни. Его примеру последовали сын Юрий и внуки Алексей и Виталий.

Три поколения династии Власовых выбрали доменный цех. 36 лет отработал здесь Анатолий Николаевич Власов. По его стопам пошли сыновья Николай и Сергей. Оба уже больше 25 лет работают горновыми доменных печей. Три года назад в цех пришел сын Сергея Артем. Николай Анатольевич Власов – почетный металлург, лучший наставник молодежи, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством 2 степени».

Вручение сертификатов участникам проекта. Фото: ЕВРАЗ

Вручение сертификатов участникам проекта. Фото: ЕВРАЗ

Единственная женская династия проекта представляет электроремонтный цех. Основательница Нина Петровна Зенкова отработала на комбинате более 27 лет. По ее примеру в цех пришли дочь Ирина Черных и внучка Анна Банникова. Обе работают испытателями электрических машин электроремонтного цеха ЕВРАЗ НТМК.

Каждый участник получил в подарок фотоальбом-книгу. ФотоЕВРАЗ

Каждый участник получил в подарок фотоальбом-книгу. ФотоЕВРАЗ

Четвертая династия представляет прокатное производство. Старейший представитель семьи Павел Кириллович Сурин почти 40 лет отработал в цехе прокатки широкополочных балок. Награжден орденом Трудового красного знамени, имеет звания «Заслуженный металлург», «Почетный металлург», рационализатор. По стопам Павла Кирилловича в ЦПШБ пришли сын Евгений и дочь Светлана. Евгений работает термистом, Светлана – контролер управления технического контроля. Два года назад в цех пришел сын Светланы Дмитрий. Сейчас он трудится оператором поста управления.

Подобные выставки открылись в Качканаре, Новокузнецке, Междуреченске. Фотолетопись семей создал фотограф Павел Маркелов.

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