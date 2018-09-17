2018-09-17T19:55:43+03:00
Спорт

Не помог даже Бэтмен на трибунах: «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в Екатеринбурге

Олег Галимов
Поделиться:
Эта ничья позволила «Уралу» выбраться из зоны вылетаЭта ничья позволила «Уралу» выбраться из зоны вылетаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завершился матч между «Уралом» и «Ростовом», который закрывал седьмой тур РФПЛ. Несмотря на то, что игра проходила в понедельник, трибуны «Екатеринбург Арены» собрали более 18 тысяч болельщиков.

В первом тайме подавляющее преимущество по владению мячом и опасным моментам имели подопечные Валерия Карпина. Гости регулярно угрожали воротам соперника, но вратарь «шмелей» Ярослав Годзюр сумел сохранить свои ворота «сухими» в первые 45 минут.

Среди фанатов была целая команда супергероев: бэтмен, человек-паук и супермен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди фанатов была целая команда супергероев: бэтмен, человек-паук и суперменФото: Алексей БУЛАТОВ

Если «Ростов» довольно успешно начал сезон и приезжал в Екатеринбург в качестве одного из лидеров чемпионата, то команде Дмитрия Парфенова отступать уже давно некуда – после 6 матчей «Урал» занимал предпоследнее место в таблице.

Концовка игры выдалась богатой на единоборства и травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концовка игры выдалась богатой на единоборства и травмыФото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, именно эта мысль была в головах хозяев, когда они выходили на второй тайм. На 47-й минуте защитник Вараздат Ароян остался в полнейшем одиночестве при подаче углового и классным ударом головой послал мяч в левый нижний угол ворот.

Радость «Урала» и местных фанатов длилась считанные секунды, уже через 2 минуты «Ростов» сумел отыграться. Полузащитник Аяз Гулиев ворвался в штрафную по правому флангу и отдал пас на Алексея Ионова. Игрок сборной России бил в упор и не промахнулся. 1-1. В этом моменте Годзюр был бессилен.

Радость после гола Вараздата Арояна. Уже через 2 минуты «Ростов» сравняет счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радость после гола Вараздата Арояна. Уже через 2 минуты «Ростов» сравняет счетФото: Алексей БУЛАТОВ

В концовке матча складывалось ощущение, что обе команды не сколько хотят выиграть, сколько боятся проиграть. «Урал» играл крайне предсказуемо и развивал атаки только через фланги, а «Ростов» практически не цеплялся за мяч на чужой половине поля.

Поддержать любимый клуб приехало несколько десятков фанатов из Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поддержать любимый клуб приехало несколько десятков фанатов из РостоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта ничья помогла «Уралу» вырваться из зоны вылета, а команда Карпина теперь и вовсе занимает второе место.

После игры футболисты подошли к трибунам и поблагодарили болельщиков за поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

После игры футболисты подошли к трибунам и поблагодарили болельщиков за поддержкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий матч «Урал» проведет на выезде против «Енисея», правда еще не ясно, на каком стадионе. Игра пройдет в Тюмени или в Красноярске.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Новости 24
Застройщик из Камышлова обманул банки на 31 миллион рублей
Следователи ищут других жертв подозреваемого в убийстве школьницы из Каменск-Уральского
Организаторы "Старого нового рока" начали презентовать своих хедлайнеров
Для клиентов УБРиР запущен кешбэк-сервис от платежной системы «Мир»
«Подлечили, теперь убьем»: уральскому политику Нафику Фамиеву угрожают
Батареи потеплели в 4 % домов: на Среднем Урале стартовал отопительный сезон
На Урале автослесарь украл у клиентки 3 миллиона рублей, пообещав за них сделать «дом на колесах»
В Екатеринбурге строителя, который реконструировал Макаровский мост, убило током
ГИБДД ищет свидетелей: под Талицей грузовик сбил 20-летнего парня и скрылся
На парковке аэропорта Кольцово умер пассажир такси
В начале недели в Екатеринбург пришло тепло
Дорога Екатеринбург - Косулино станет частью федеральной трассы Москва - Салехард
Доходы Свердловской области за год выросли на 19 миллиардов рублей
Андрей Недбайло назначен заместителем председателя правления и членом правления Банка «УРАЛСИБ»
В Екатеринбурге религиозная миссия оштрафована за нелегальное устройство мигранта
Пострадавшие с переломами в больнице: в Екатеринбурге электропоезд сбил двух человек