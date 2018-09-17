Не помог даже Бэтмен на трибунах: «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 19:35 2018-09-17T19:55:43+03:00

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В Екатеринбурге завершился матч между «Уралом» и «Ростовом», который закрывал седьмой тур РФПЛ. Несмотря на то, что игра проходила в понедельник, трибуны «Екатеринбург Арены» собрали более 18 тысяч болельщиков.

В первом тайме подавляющее преимущество по владению мячом и опасным моментам имели подопечные Валерия Карпина. Гости регулярно угрожали воротам соперника, но вратарь «шмелей» Ярослав Годзюр сумел сохранить свои ворота «сухими» в первые 45 минут.

Среди фанатов была целая команда супергероев: бэтмен, человек-паук и суперменФото: Алексей БУЛАТОВ

Если «Ростов» довольно успешно начал сезон и приезжал в Екатеринбург в качестве одного из лидеров чемпионата, то команде Дмитрия Парфенова отступать уже давно некуда – после 6 матчей «Урал» занимал предпоследнее место в таблице.

Концовка игры выдалась богатой на единоборства и травмыФото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, именно эта мысль была в головах хозяев, когда они выходили на второй тайм. На 47-й минуте защитник Вараздат Ароян остался в полнейшем одиночестве при подаче углового и классным ударом головой послал мяч в левый нижний угол ворот.

Радость «Урала» и местных фанатов длилась считанные секунды, уже через 2 минуты «Ростов» сумел отыграться. Полузащитник Аяз Гулиев ворвался в штрафную по правому флангу и отдал пас на Алексея Ионова. Игрок сборной России бил в упор и не промахнулся. 1-1. В этом моменте Годзюр был бессилен.

Радость после гола Вараздата Арояна. Уже через 2 минуты «Ростов» сравняет счетФото: Алексей БУЛАТОВ

В концовке матча складывалось ощущение, что обе команды не сколько хотят выиграть, сколько боятся проиграть. «Урал» играл крайне предсказуемо и развивал атаки только через фланги, а «Ростов» практически не цеплялся за мяч на чужой половине поля.

Поддержать любимый клуб приехало несколько десятков фанатов из РостоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта ничья помогла «Уралу» вырваться из зоны вылета, а команда Карпина теперь и вовсе занимает второе место.

После игры футболисты подошли к трибунам и поблагодарили болельщиков за поддержкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий матч «Урал» проведет на выезде против «Енисея», правда еще не ясно, на каком стадионе. Игра пройдет в Тюмени или в Красноярске.