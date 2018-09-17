2018-09-17T16:23:27+03:00
Происшествия

Стало плохо на уроке: в гимназии Екатеринбурга умер пятиклассник

У мальчика текли слезы и болела голова
Олег Галимов
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Школьника доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизньШкольника доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизньФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге умер ученик 5-го класса гимназии № 47. По данным областной прокуратуры, мальчику стало плохо во время занятий и это заметил учитель. Ребенка отправили в медпукт, после чего ученику вызвали скорую помощь

Во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. Учащийся пояснил, что у него сильно болит голова, после чего учительница в сопровождении других учеников отправила ребенка в медпункт, — рассказали в надзорном ведомстве о том, что предшествовало трагедии.

Неотложка доставила мальчика в больницу, но несмотря на помощь врачей пятиклассник скончался. Сейчас расследованием произошедшего занимается Следственный комитет. Отмечается, что сегодня у ребенка занятий физкультурой не было.

Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

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