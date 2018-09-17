Стало плохо на уроке: в гимназии Екатеринбурга умер пятиклассник
В Екатеринбурге умер ученик 5-го класса гимназии № 47. По данным областной прокуратуры, мальчику стало плохо во время занятий и это заметил учитель. Ребенка отправили в медпукт, после чего ученику вызвали скорую помощь
Во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. Учащийся пояснил, что у него сильно болит голова, после чего учительница в сопровождении других учеников отправила ребенка в медпункт, — рассказали в надзорном ведомстве о том, что предшествовало трагедии.
Неотложка доставила мальчика в больницу, но несмотря на помощь врачей пятиклассник скончался. Сейчас расследованием произошедшего занимается Следственный комитет. Отмечается, что сегодня у ребенка занятий физкультурой не было.
Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.