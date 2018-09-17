Жительницу Екатеринбурга, зарезавшую молодого мужа-футболиста, отправили в колонию на 8 лет

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-17T12:21:06+03:00

С весны женщина находилась под домашним арестом в своей коммуналке. Фото:соцсети

Татьяна и Сергей пробыли в браке всего месяц

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В Екатеринбурге вынесли приговор 43-летней Татьяне Самойловой, которая в мае этого года зарезала своего 23-летнего мужа Сергея. Пара познакомилась в апреле 2016 года и уже через год сыграла свадьбу. Для Татьяны это был второй брак, а родители ее суженого были шокированы выбором сына.

Семья Сергея была в ужасе от его выбора невесты. Фото:соцсети

Последнее время молодожены жили в коммунальной квартире Татьяны на Бисертской, 22. По словам соседей, в день убийства пара выпивала и скандалила. В один момент Сергей заявил, что хочет развода и снял обручальное кольцо. На это Татьяна ответила ударом кухонного ножа, который оказался смертельным. Женщина сама вызвала скорую, но Сергей скончался еще до приезда врачей.

С весны женщина находилась под домашним арестом в своей коммуналке. Фото:соцсети

Несмотря на то, что молодой футболист-любитель почти не общался со своей семьей после свадьбы, его мать приезжала на место преступления.

- Когда Татьяну уводили в наручниках она посмотрела на меня и сказала: «Прости меня, Люда», - вспоминает мама Сергея Людмила Николаевна.

Сергей познакомился с Татьяной через подругу матери. Фото:соцсети

Последние четыре месяца Татьяна была под домашним арестом и могла общаться только со своими соседями по коммуналке – 90-летней пенсионеркой и наркоманом со стажем.

Молодой парень увлекался футболом и мечтал посетить матчи ЧМ-2018. Фото:соцсети

Суд признал ее виновной и назначил 8 лет колонии общего режима. Также Татьяне предстоит выплатить семье Сергея 900 тысяч рублей.

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