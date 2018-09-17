2018-09-17T10:52:07+03:00
Общество

"Пример тупости": екатеринбургский общественник раскритиковал велодорожки в Шарташском парке

Активист уверен, что 360 миллионов рублей будут потрачены впустую
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Екатеринбургский общественник и создатель движения "РосЯма" раскритиковал проект велодорожек в Шарташском лесопарке. Алексей Беззуб назвал его примером тупости.

На прошлой неделе, на сайте госзакупок стартовал конкурс на ремонт дороги и строительство тропинок в районе Шарташа. На работы планируется потратить 360 миллионов рублей. Общественник уверяет, что деньги потратят впустую, и на это есть пять причин.

Тротуары слишком узкие, на 75 сантиметрах не разойдутся даже два пешехода. Придется "либо выходить на дорогу, либо прыгать в лес". В результате многочисленные мамы с колясками будут гулять по велодорожкам из красного асфальта.

- Уклон дороги идет в сторону тротуара, у бордюра постоянно будут лужи и проезжающие машины будут окатывать грязной водой пешеходов. Кайф! Именно такой лесопарк мы всегда и хотели, - негодует Алексей Беззуб. - Уборочная техника на тротуар не зайдет. Зимой он будет не чищен, есть пример велодорожки на Ленина, которую чистят в ручную.

Возмутили активиста и гранитные бордюры. Даже вдоль региональных трасс они менее прочные в разы дешевле. Да и вообще Алексей Беззуб не видит необходимости в велодорожках, так как интенсивность движения в парке в среднем составляет одну машину в час.

- Я был не справедлив к Роману Шадрину. Он в ЦПКиО только могилки устанавливал, зато в парке было чисто и очень хорошо подготовил парк к ЧМ за небольшие деньги,- резюмировал Беззуб. - Думаю, если бы Шадрину выделили 360 000 000 рублей, он бы сделал из парка конфетку.

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