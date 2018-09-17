Porsche за Илона Маска: уралец подарит иномарку тому, кто организует ему интервью с известным инженером

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-17T09:21:24+03:00

Побеседовать с изобретателем свердловчанин готов в любое время в любой точке мира

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Давно мечтали об элитной иномарке, но никак не получалось накопить нужную сумму? Бизнесмен из Екатеринбурга может решить эту проблему. Тридцатилетний Ярослав Град готов подарить свой Porshe Cayenne. В плане денег - это действительно будет бесплатно, но потрудиться все же придется.

Фото: Ярослав Град

Молодой предприниматель отдаст дорогую машину тому, кто организует для него интервью с американским инженером, изобретателем и бизнесменом Илоном Маском.

- Это тот человек, кем я ежедневно вдохновляюсь. Его уровнем мышления и масштабом действий. На данный момент он один из самых влиятельных предпринимателей в мире и прямо сейчас создает историю: делает доступные и массовые электромобили Tesla и с помощью своей компании SpaceX запускает многоразовые ракеты в космос. Знаю, что это звучит безумно, но невозможно добиться экстраординарных результата используя стандартные методы, - говорит Ярослав.

Фото: Ярослав Град

По словам уральца, для организации интервью все средства хороши: писать Маску в Twitter, на электронную почту, позвонить его пресс-секретарю или попробовать лично устроиться на работу в компанию Илона.

Своей миссией Ярослав Град считает развитие российского предпринимательства. В эту идею екатеринбуржец вкладывает не только зарабатывание денег, но и практическую пользу для человечества.

Фото: Ярослав Град

- Я перестал думать, используя только бизнес-категории и начал думать, используя категории на благо человечества. Я всегда хотел помочь людям, но не знал, как это сделать. Теперь я четко сформулировал мысль - увеличить продолжительность жизни до 300, - делится екатеринбуржец. - Для этого хочу заниматься бизнес-проектами в сфере здоровья, безопасности и окружающей среды. Считаю, что бизнес помогает двигаться вперед в определенных областях гораздо быстрее, чем политика и государственные исследования.