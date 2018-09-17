Люди прыгали из окон: в Екатеринбурге ночью загорелось общежитие

СЕГОДНЯ 07:18 2018-09-17T07:26:54+03:00

До приезда пожарных 10 человек успели самостоятельно эвакуироваться, еще 18 оказались заложниками дыма и пламени

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В Екатеринбурге посреди ночи загорелось общежитие на улице Комвузовской. Около четырех утра вспыхнула квартира на первом этаже. Из-за того, что здание построено по коридорному типу, клубы едкого дыма мгновенно окутали весь дом.

До приезда пожарных 10 человек успели самостоятельно эвакуироваться, остальные - преимущественно жильцы второго этажа - оказались заложниками дыма и пламени. Самые отчаянные просили уже спасшихся соседей растянуть одеяла и выпрыгивали на них из окон. К счастью, приземлились все удачно.

- С помощью 3-х коленной лестницы были спасены еще 13 человек, включая троих детей, с помощью спасательных устройств эвакуированы пять человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении участвовали 27 пожарных на семи машинах.

К началу шестого утра здание было полностью потушено и пролито. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. От огня пострадала только комната, которая и стала источником ЧП, но непригодным для жилья оказалось все здание. Из-за копоти в общежитии нечем дышать, а первый этаж ко всему прочему еще и затоплен.

Администрация района решает вопрос о расселении погорельцев.