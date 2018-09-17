2018-09-17T07:26:54+03:00
Происшествия

Люди прыгали из окон: в Екатеринбурге ночью загорелось общежитие

До приезда пожарных 10 человек успели самостоятельно эвакуироваться, еще 18 оказались заложниками дыма и пламени
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
После тушения здание оказалось затоплено, и теперь многим негде житьПосле тушения здание оказалось затоплено, и теперь многим негде житьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге посреди ночи загорелось общежитие на улице Комвузовской. Около четырех утра вспыхнула квартира на первом этаже. Из-за того, что здание построено по коридорному типу, клубы едкого дыма мгновенно окутали весь дом.

До приезда пожарных 10 человек успели самостоятельно эвакуироваться, остальные - преимущественно жильцы второго этажа - оказались заложниками дыма и пламени. Самые отчаянные просили уже спасшихся соседей растянуть одеяла и выпрыгивали на них из окон. К счастью, приземлились все удачно.

- С помощью 3-х коленной лестницы были спасены еще 13 человек, включая троих детей, с помощью спасательных устройств эвакуированы пять человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении участвовали 27 пожарных на семи машинах.

К началу шестого утра здание было полностью потушено и пролито. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. От огня пострадала только комната, которая и стала источником ЧП, но непригодным для жилья оказалось все здание. Из-за копоти в общежитии нечем дышать, а первый этаж ко всему прочему еще и затоплен.

Администрация района решает вопрос о расселении погорельцев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уралец получил год трудотерапии за 360 тысяч рублей долга по алиментам
"Утонула по самые окна": на выезде из Екатеринбурга легковушка упала в болото
"Хозяин бегал и рыдал", в Екатеринбурге сгорел автомобиль
Боец Петр Ян переезжает в Екатеринбург
Движение по трассе Пермь-Екатеринбург возобновилось
Ночью в Екатеринбурге прошел забег по парку Маяковского
В Свердловской области объявили два штормовых предупреждения
На Чайковского уралец поджег балкон соседа, выбросив дымящийся окурок
Обвиняемого в убийстве 10-летней школьницы из Каменска-Уральского арестовали на 2 месяца
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заложил в Екатеринбурге капсулу времени
Ради «Кросса нации» в Екатеринбурге перекрыли для движения три центральных улицы
Футбольному клубу из Нижнего Тагила засчитали техническое поражение за отсутствие в городе стадиона
В Екатеринбурге поймали жителя Узбекистана, который незаконно пытался перейти границу с Киргизией
Губернатор Свердловской области упраздняет собственную администрацию
В Екатеринбурге за 10 миллионов рублей спроектируют здание ФСБ с бункером и библиотекой
В Екатеринбурге подвели итоги народной премии «Клиника года – 2018»
Креатив в массы: в Екатеринбурге одинаково назовут 47 улиц
На Урале водители BMW и Toyota, одновременно нарушив ПДД, устроили смертельную аварию
Миллионная операция: круглая цифра или ежедневный труд?