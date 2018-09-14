В детской больнице Екатеринбурга загорелся лифт, в котором была женщина с ребенком

СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-14T14:29:44+03:00

В горздраве утверждают, что лифт остановился по техническим причинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В лифте детской больницы № 9 Екатеринбурга едва не погибла женщина с ребенком. Инцидент произошел 13 сентября, когда мама с дочкой спускались на первый этаж. В итоге кабина застряла в шахте, после чего произошло задымление.

- Только благодаря своевременной помощи граждан женщина и её дочь были вызволены из кабины лифта. - пояснили в СУ СКР по Свердловской области. - По данному сообщению следственным отделом по Железнодорожному району организовано проведение доследственной проверки.

В Горздраве утверждают, что возгорания и задымления в шахте лифта не было.

- Лифт остановился по техническим причинам, возгорания там не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Горздраве. - Через полчаса приехали работники лифтовой службы, и людей достали.

Для установления возможного вреда здоровью женщина с дочкой пройдут медицинское обследование. В ГКБ № 9 отказались комментировать произошедшее.