В детской больнице Екатеринбурга загорелся лифт, в котором была женщина с ребенком
В лифте детской больницы № 9 Екатеринбурга едва не погибла женщина с ребенком. Инцидент произошел 13 сентября, когда мама с дочкой спускались на первый этаж. В итоге кабина застряла в шахте, после чего произошло задымление.
- Только благодаря своевременной помощи граждан женщина и её дочь были вызволены из кабины лифта. - пояснили в СУ СКР по Свердловской области. - По данному сообщению следственным отделом по Железнодорожному району организовано проведение доследственной проверки.
В Горздраве утверждают, что возгорания и задымления в шахте лифта не было.
- Лифт остановился по техническим причинам, возгорания там не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Горздраве. - Через полчаса приехали работники лифтовой службы, и людей достали.
Для установления возможного вреда здоровью женщина с дочкой пройдут медицинское обследование. В ГКБ № 9 отказались комментировать произошедшее.