Помятые авто и вырванные деревья: по Екатеринбургу прошел ураганный ветер

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-14T13:20:30+03:00

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В четверг во второй половине дня региональное МЧС в срочном порядке разослало жителям Екатеринбург sms с предупреждением о сильном ветре в городе и его окрестностях.

- По информации синоптиков 14 сентября в Свердловской области ожидается ветер до 20 метров в секунду. Будьте бдительны! – предупредили спасатели.

Однако непогода пришла в уральскую столицу чуть раньше – вечером 13 числа. Уже к полуночи горожане стали делиться фотографиями и впечатлениями от ураганного ветра.

На улицах деревья падали на асфальт и автомобили, перекрывая пешеходную зону. А на улице Серова раскидало временный забор, которым огородили место раскопок по замене труб. Также на остановке "40-летия Октября" ветер сорвал часть крыши павильона.

Трамвайную остановку сильно повредило ветром. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- Ветер гнет деревья, в 22 часа шла из магазина, во дворе многоэтажки на ВИЗе меня едва не сбило с ног, - рассказывает Татьяна.

В 1-30 ночи часть абонентов сотовых операторов получила сообщения о том, что ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Чуть позже стали поступать сообщения об отключении электроэнергии в пригороде Екатеринбурга.

На Серова раскидало забор. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- Сейчас специалисты ликвидируют последствия ночного урагана. Без электроэнергии остались около 3 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе компании «МРСК Урала».

Во дворе дома 16 на Металлургов переломило старое дерево. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Перебои с подачей электричества зафиксированы в Сысерти и пригороде, а также в Белоярском городском округе. Позже стало известно, что обесточены еще несколько населенных пунктов – Ключи, Кашино, Бородулино, Большое Седельниково, Черданцево, Новоипатово и Верхняя Сысерть.