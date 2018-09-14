2018-09-14T13:20:30+03:00
Происшествия

Помятые авто и вырванные деревья: по Екатеринбургу прошел ураганный ветер

Непогода накрыла город в четверг вечером
Лев Истомин
Поделиться:
На улице Мамина-Сибиряка деревья повалило на тротуар. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"На улице Мамина-Сибиряка деревья повалило на тротуар. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В четверг во второй половине дня региональное МЧС в срочном порядке разослало жителям Екатеринбург sms с предупреждением о сильном ветре в городе и его окрестностях.

- По информации синоптиков 14 сентября в Свердловской области ожидается ветер до 20 метров в секунду. Будьте бдительны! – предупредили спасатели.

Однако непогода пришла в уральскую столицу чуть раньше – вечером 13 числа. Уже к полуночи горожане стали делиться фотографиями и впечатлениями от ураганного ветра.

На улицах деревья падали на асфальт и автомобили, перекрывая пешеходную зону. А на улице Серова раскидало временный забор, которым огородили место раскопок по замене труб. Также на остановке "40-летия Октября" ветер сорвал часть крыши павильона.

Трамвайную остановку сильно повредило ветром. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Трамвайную остановку сильно повредило ветром. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- Ветер гнет деревья, в 22 часа шла из магазина, во дворе многоэтажки на ВИЗе меня едва не сбило с ног, - рассказывает Татьяна.

В 1-30 ночи часть абонентов сотовых операторов получила сообщения о том, что ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Чуть позже стали поступать сообщения об отключении электроэнергии в пригороде Екатеринбурга.

На Серова раскидало забор. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

На Серова раскидало забор. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- Сейчас специалисты ликвидируют последствия ночного урагана. Без электроэнергии остались около 3 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе компании «МРСК Урала».

Во дворе дома 16 на Металлургов переломило старое дерево. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Во дворе дома 16 на Металлургов переломило старое дерево. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Перебои с подачей электричества зафиксированы в Сысерти и пригороде, а также в Белоярском городском округе. Позже стало известно, что обесточены еще несколько населенных пунктов – Ключи, Кашино, Бородулино, Большое Седельниково, Черданцево, Новоипатово и Верхняя Сысерть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Закрой рот и иди отсюда": в Екатеринбурге из маршрутки высадили беременную, которая попросила водителя не разговаривать по телефону
Шофер отказался продолжать маршрут, пока женщина не покинет салон. В результате пассажирке, оплатившей проезд, дальше пришлось идти пешком
Новости 24
Хотел удивить: в "Кольцово" задержали пенсионера, который вез в подарок другу кастет
На Урале глава ритуального бюро украл могильную ограду, чтобы в срок сдать следующий заказ
ВТБ поддержит осенний велопарад в Москве
А жизнь-то налаживается: на Урале в 2,5 раза выросло количество миллиардеров
В центре Екатеринбурга продают жилую башню за 72 миллиона рублей
Ушел из жизни директор элитного свердловского конного клуба
Тагильчанин получил год трудотерапии за то, что обматерил полицейского
Шесть побед подряд: ХК "Автомобилист" продолжает лидировать в турнирной таблице КХЛ
«Несменяемый аутсайдер»: Свердловскую область признали регионом с худшей экологией в стране
В Екатеринбурге обновят остановку возле завода имени Калинина
В Екатеринбурге приставы на пороге суда задержали мужчину с револьвером
Корпорация ВСМПО-АВИСМА наградила корпоративной стипендией студентов
Его тушили 60 пожарных: ночью в Екатеринбурге загорелся склад строительного гипермаркета
В Екатеринбурге осудили участника ОПГ, которая угнала с городских парковок 22 иномарки
Банк «УРАЛСИБ» в Екатеринбурге провел семинар для застройщиков
15 - 20 метров в секунду: свердловские спасатели предупреждают о штормовом ветре
Новый глава свердловского СКР приступил к работе
На Урале должник-алиментщик за год получил второй тюремный срок
Уральца, грабившего старушек под предлогом помочь донести сумки, посадили на шесть лет
В Екатеринбурге осудили мужчину, который пнул полицейского во время задержания