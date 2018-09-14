Помятые авто и вырванные деревья: по Екатеринбургу прошел ураганный ветер
В четверг во второй половине дня региональное МЧС в срочном порядке разослало жителям Екатеринбург sms с предупреждением о сильном ветре в городе и его окрестностях.
- По информации синоптиков 14 сентября в Свердловской области ожидается ветер до 20 метров в секунду. Будьте бдительны! – предупредили спасатели.
Однако непогода пришла в уральскую столицу чуть раньше – вечером 13 числа. Уже к полуночи горожане стали делиться фотографиями и впечатлениями от ураганного ветра.
На улицах деревья падали на асфальт и автомобили, перекрывая пешеходную зону. А на улице Серова раскидало временный забор, которым огородили место раскопок по замене труб. Также на остановке "40-летия Октября" ветер сорвал часть крыши павильона.
Трамвайную остановку сильно повредило ветром. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
- Ветер гнет деревья, в 22 часа шла из магазина, во дворе многоэтажки на ВИЗе меня едва не сбило с ног, - рассказывает Татьяна.
В 1-30 ночи часть абонентов сотовых операторов получила сообщения о том, что ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Чуть позже стали поступать сообщения об отключении электроэнергии в пригороде Екатеринбурга.
На Серова раскидало забор. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
- Сейчас специалисты ликвидируют последствия ночного урагана. Без электроэнергии остались около 3 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе компании «МРСК Урала».
Во дворе дома 16 на Металлургов переломило старое дерево. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
Перебои с подачей электричества зафиксированы в Сысерти и пригороде, а также в Белоярском городском округе. Позже стало известно, что обесточены еще несколько населенных пунктов – Ключи, Кашино, Бородулино, Большое Седельниково, Черданцево, Новоипатово и Верхняя Сысерть.