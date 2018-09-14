2018-09-14T13:17:33+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге гаишники устроили погоню за лихачем, который снес киоск

Публикуем видео с регистратора патрульной машины
Олег Галимов
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Водитель Daewoo попытался скрыться во дворахВодитель Daewoo попытался скрыться во дворахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером в Екатеринбурге задержали пьяного лихача. Подозрительную легковушку Daewoo Nexia заметил экипаж ДПС на улице Армавирской: из салона которого со стороны задней пассажирской двери из окна выглядывал пассажир. Полицейские потребовали водителя остановится, но тот продолжил движение.

- Водитель Daewoo раз за разом проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД. - При проезде улицы Армавирской водитель снес торговый павильон. Проезжая улицу Артинскую, мужчина остановил автомобиль возле дома № 25 и вместе с пассажирами попытался скрыться в ближайших дворах, но был пойман сотрудниками ГИБДД.

В Екатеринбурге гаишники устроили погоню за лихачем, который снес киоск.Олег Галимов

Водителем Daewoo оказался 24-летний выходец из Средней Азии. В ходе допроса стало понятно, что он сел за руль пьяным. Теперь ему грозит лишение прав, а также пять административных штрафов за нарушения ПДД.

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