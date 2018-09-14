В Каменске-Уральском задержали рецидивиста, убившего мужчину у детского сада

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-14T12:37:17+03:00

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Следователи Каменска-Уральского задержали подозреваемого в убийстве мужчины у детского сада № 86. Им оказался 26-летний местный рецидивист. По версии силовиков, в ночь на 13 сентября пьяный обвиняемый повздорил с 39-летним незнакомцем и задушил его.

- Первым делом сыщики уголовного розыска территориального ОВД установили личность погибшего мужчины, которым оказался местный житель, проживающий неподалеку от места ЧП. Подозреваемый в преступлении гражданин также был установлен довольно быстро. Он добровольно явился в полицию, после того как осознал, что натворил. Это ранее пять раз судимый за кражи и за умышленное причинение вреда здоровью местный житель, - рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

В ближайшее время решится вопрос об аресте подозреваемого.

На этой неделе в Каменск-Уральский дважды «отметился» в информационной повестке: 12 сентября в многоэтажке на улице Алюминевой была убита 10-летняя девочка. Полиция уже задержала предполагаемого убийцу – им оказался 44-летний Николай Агеев. Его поймали накануне в Челябинске.