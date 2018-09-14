«Ничего сверхъестественного»: в мэрии прокомментировали всплеск заболеваемости менингитом

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-14T11:11:21+03:00

Из 18 заразившихся школьников 15 находятся в больнице, остальные лечатся дома. До выздоровления дети переведены на домашнее обучение

Изменить размер текста: A A

Уже несколько дней Екатеринбург буквально стоит на ушах. Особенно обеспокоены родители школьников. Сразу в четырех образовательных учреждениях города дети заболели менингитом. Сначала в больницу попали четыре ученика гимназии № 5, после чего учебное заведение временно закрыли.

Следом на карантин ушел класс в 52-й школе. Сейчас ребята учатся и питаются отдельно от остальных. Один ребенок отправлен на больничный в школе № 167. Под наблюдением остаются и ученики 171-й школы, где менингит заподозрили у двоих учеников.

Всего же зарегистрировано 18 случаев заболеваемости, у 13 детей подтвержден серозный менингит. В больнице сейчас остаются 15 человек, остальные лечатся дома. Между тем специалисты уверяют, что эпидемия городу не грозит.

Состояние заболевших детей удовлетворительное. В прошлом году юных пациентов было в три раза большеФото: Олег Галимов

- Ситуация абсолютно управляемая, - говорит замначальника Управления здравоохранения Администрации Татьяна Савинова. - Ничего сверхъестественного нет. Энтеровирусная инфекция всегда приходит летом и уходит в октябре. Серозный менингит - одна из форм этой инфекции. Заболевание легкое, все дети в удовлетворительном состоянии, никого в коме и реанимации нет. В больнице школьники пробудут 14 дней, а потом просто будут пить таблетки.

Основные способы передачи инфекции - это вода, пища и общение с носителями заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ

Как именно заразились школьники пока неясно. Основными способами передачи инфекции являются вода, пища и общение с носителями вируса. В силу еще неокрепшего иммунитета дети больше подвержены риску заразиться, в отличие от взрослых. Ситуацию осложняет то, что менингит хорошо маскируется под простуду.

- Основные признаки - сильная головная боль, высокая температура и рвота, - комментируют в Роспотребнадзоре. - Главное не допустить распространение энтеровируса, прививок против этой группы нет. Во всех детсадах и школах, где есть заболевшие, проходят дизенфекции. Дома тоже нужно проводить профилактику: делать уборку, следить за качеством питьевой воды.

Несмотря на волнения общественности, специалисты утверждают, что в этом году по сравнению с прошлым ситуация с заболеваемостью энтеровирусом даже улучшилась. До 1 сентября в Екатеринбурге заболел 291 человек, в то время как в 2017-м было 486 случаев. Менингит подтвердился только у 1/3 пациентов.