«Ничего сверхъестественного»: в мэрии прокомментировали всплеск заболеваемости менингитом
Уже несколько дней Екатеринбург буквально стоит на ушах. Особенно обеспокоены родители школьников. Сразу в четырех образовательных учреждениях города дети заболели менингитом. Сначала в больницу попали четыре ученика гимназии № 5, после чего учебное заведение временно закрыли.
Следом на карантин ушел класс в 52-й школе. Сейчас ребята учатся и питаются отдельно от остальных. Один ребенок отправлен на больничный в школе № 167. Под наблюдением остаются и ученики 171-й школы, где менингит заподозрили у двоих учеников.
Всего же зарегистрировано 18 случаев заболеваемости, у 13 детей подтвержден серозный менингит. В больнице сейчас остаются 15 человек, остальные лечатся дома. Между тем специалисты уверяют, что эпидемия городу не грозит.
Состояние заболевших детей удовлетворительное. В прошлом году юных пациентов было в три раза большеФото: Олег Галимов
- Ситуация абсолютно управляемая, - говорит замначальника Управления здравоохранения Администрации Татьяна Савинова. - Ничего сверхъестественного нет. Энтеровирусная инфекция всегда приходит летом и уходит в октябре. Серозный менингит - одна из форм этой инфекции. Заболевание легкое, все дети в удовлетворительном состоянии, никого в коме и реанимации нет. В больнице школьники пробудут 14 дней, а потом просто будут пить таблетки.
Основные способы передачи инфекции - это вода, пища и общение с носителями заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
Как именно заразились школьники пока неясно. Основными способами передачи инфекции являются вода, пища и общение с носителями вируса. В силу еще неокрепшего иммунитета дети больше подвержены риску заразиться, в отличие от взрослых. Ситуацию осложняет то, что менингит хорошо маскируется под простуду.
- Основные признаки - сильная головная боль, высокая температура и рвота, - комментируют в Роспотребнадзоре. - Главное не допустить распространение энтеровируса, прививок против этой группы нет. Во всех детсадах и школах, где есть заболевшие, проходят дизенфекции. Дома тоже нужно проводить профилактику: делать уборку, следить за качеством питьевой воды.
Несмотря на волнения общественности, специалисты утверждают, что в этом году по сравнению с прошлым ситуация с заболеваемостью энтеровирусом даже улучшилась. До 1 сентября в Екатеринбурге заболел 291 человек, в то время как в 2017-м было 486 случаев. Менингит подтвердился только у 1/3 пациентов.