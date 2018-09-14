Ливень, град и шквалистый ветер: на Средний Урал надвигается ураган

СЕГОДНЯ 08:52 2018-09-14T09:22:59+03:00

Спасатели просят свердловчан не выходить на улицу без надобности и отключить электроприборы

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На Среднем Урале в ближайшие часы ожидаются сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра 25 метров в секунду. Спасатели объявили штормовое предупреждение и советуют свердловчанам по возможности не выходить на улицу.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, обрыв линий электропередач, разбивание окон и возникновение ДТП. - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области. - Аварийно-восстановительные бригады, силы и средства МЧС приведены в готовность.

Прежде всего, уральцам следует отказаться от походов и прогулок в лесах и парках, отложить работы на открытом воздухе и на высоте и припарковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Тех, кого ураган застал в машине нужно постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там, пока погода не наладится. Если сделать это невозможно, следует остановить автомобиль на обочине и включить "аварийку".

Накануне в Екатеринбурге уже прошли сильные порывы ветра. Во многих районах города повалило десятки деревьев. Часть из них перегородили дороги и тротуары, а некоторые рухнули на припаркованные рядом машины.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

В случае ЧП звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - "101".