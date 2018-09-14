На строительство велодорожек в Шарташском лесопарке Екатеринбурга потратят 360 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:36 2018-09-14T07:42:33+03:00

Благоустройство тропинок подрядчик должен закончить к концу 2020 года

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В уральской столице ищут подрядчика, который построит в Шарташском лесопарке велосипедные и пешеходные дорожки, а также отремонтирует проезжую часть. На работы из областной казны потратят 360 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, на эти деньги компания, выигравшая тендер, отремонтирует 4,3 километра дорог и благоустроит по 2,8 километра велосипедных дорожек и тротуаров.

До 31 октября подрядчик должен предоставить необходимую документацию проекта, а сами работы завершить не позднее 20 декабря 2020 года.

Масшабная реконструкция Шарташского лесопарка подразумевает кроме велосипедных и пешеходных дорожек, установку освещения и видеонаблюдение, а также нескольких площадок для спорта и детских игр. На работы запланировано выделение четырех миллиардов рублей.

По данным экспертов, преображение зеленой зоны позволит парку ежедневно принимать до 35 тысяч гостей.