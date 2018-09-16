На Урале произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом
На трассе около Ачита произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус № 747 ехал из Екатеринбурга в Башкирию - в нем находилось 12 человек. Внезапно в автобус влетела "Лада Калина" - 35-летний водитель Фидонис Фаертдинов не справился с управлением на повороте и вылетел в лобовую автобусу.
- К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение -1 единица техники и 4 человека личного состава, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарные при помощи специального инструмента деблокировали пострадавших из поврежденного автомобиля.
Фото: очевидцы
В аварии погибло 2 человека: 35-летний водитель и его 32-летний пассажир. Еще четверо пострадали, но им помогли выбраться и оказали помощь.
Фото: очевидцы
После столкновения была серьезная угроза возгорания - по трассе разлилось топливо, которое в любой момент могло вспыхнуть.
Фото: очевидцы
- С целью предотвращения возгорания, пожарные отсоединили клеммы от аккумулятора и произвели смыв разлившегося топлива с автодороги, - добавили в МЧС. - Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.