На Урале произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-16T22:04:13+03:00

В аварии погибли два человека, еще четверо пострадали

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На трассе около Ачита произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус № 747 ехал из Екатеринбурга в Башкирию - в нем находилось 12 человек. Внезапно в автобус влетела "Лада Калина" - 35-летний водитель Фидонис Фаертдинов не справился с управлением на повороте и вылетел в лобовую автобусу.

- К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение -1 единица техники и 4 человека личного состава, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарные при помощи специального инструмента деблокировали пострадавших из поврежденного автомобиля.

Фото: очевидцы

В аварии погибло 2 человека: 35-летний водитель и его 32-летний пассажир. Еще четверо пострадали, но им помогли выбраться и оказали помощь.

Фото: очевидцы

После столкновения была серьезная угроза возгорания - по трассе разлилось топливо, которое в любой момент могло вспыхнуть.

Фото: очевидцы

- С целью предотвращения возгорания, пожарные отсоединили клеммы от аккумулятора и произвели смыв разлившегося топлива с автодороги, - добавили в МЧС. - Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.