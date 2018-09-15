2018-09-16T10:21:10+03:00
Происшествия

В квартире в Академическом рухнул потолок

Хозяева чудом остались живы
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сегодня ночью в одном из домов Академического района было не до сна. Прямо посреди ночи, в 2:45, жильцы проснулись от странного хруста над головой. Не успели они опомнится, как с потолка с грохотом стала осыпаться штукатурка.

- Мы успели соскочить, - рассказывает хозяйка квартиры, показывая на видеозаписи руины своей квартиры. - Вот тут сплю я. Меня должно было убить...

И правда, на месте, где обычно спит хозяйка квартиры, лежит огромный кусок штукатурки. Если бы такой упал на человека, как минимум, травм избежать не удалось. Но благодаря мгновенной реакции хозяева не пострадали. А вот в квартире придется долго прибираться: штукатурка засыпала все доступные поверхности.

По какой причине произошло обрушение, пока непонятно. Пользователи социальных сетей пеняют на "халтурную" работу строителей. Однако, для уточнения причин понадобится экспертиза.

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