На трассе Пермь-Екатеринбург автомобили встали в пробку из-за сильного задымления

15 Сент. 08:20 2018-09-16T09:58:45+03:00

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Сегодня утром автомобилисты с огромным трудом пробираются по участку трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург. Всю дорогу заволокло едким дымом, через который, как и через туман, ничего не видно. Автолюбители жалуются, что дорога настолько задымлена, что не видно ни поворотники, ни аварийки.

- Видимость на участке около 15 метров, - рассказывают в дорожно-диспетчерской службе. -По предварительным данным, движение транспорта было затруднено из-за горения свалки в районе Первоуральска, но сейчас выяснилось, что все дело в тумане.

На месте уже работают оперативные службы и специалисты ФКУ «Уралуправтодор».

- Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров, - обращаются к автолюбителям. - Заранее планируйте свой маршрут с учетом сложных условий видимости.

Если на дороге возникли проблемы, позвоните на бесплатный номер круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06. Единый телефон службы спасения - 112.