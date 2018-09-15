2018-09-15T13:15:28+03:00
Общество

Больше 47 тысяч уральцев пробежали «Кросс нации» в Екатеринбурге

Они преодолели маршрут в 2025 метров
Данил СВЕЧКОВ
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Стартовали участники на площади перед УрФУ. Фото: администрация ЕкатеринбургаСтартовали участники на площади перед УрФУ. Фото: администрация Екатеринбурга
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Сегодня, 15 сентября, в Екатеринбурге уже в 15 раз прошел Всероссийский день бега «Кросс нации».

- Торжественное открытие мероприятия состоялось на площади перед Уральским федеральным университетом на улице Мира, 19, - рассказали в администрации Екатеринбурга. - В этом году забег посвящен поддержке заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Именно такую дистанцию – 2025 метров – преодолели спортсмены.

Среди бегунов были депутаты городской думы и победитель ралли-марафона «Дакар-2017» Сергей Карякин.

- В массовых стартах приняли участие студенты высших учебных заведений Екатеринбурга, а также команды районов города, состоящие из школьников, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, клубов по месту жительства, учащихся средних специальных учебных заведений, работников предприятий и организаций, ветеранов, - добавили в мэрии.

Всего в этот раз бежало 47 тысяч 380 человек, отмечают организаторы. «Кросс нации» проводится в России с 2004 года. Рекорд по количеству бегунов был поставлен в 2016 году, когда на старт вышло 50 тысяч 120 человек.

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