В Ивделе в пожаре пострадали шесть детей

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-15T08:46:40+03:00

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Минувшей ночью в Ивделе случился пожар. Загорелся один из частных домов. В этот момент в нем находились шестеро детей. По предварительной информации в огне никто не погиб, однако все дети были госпитализированы в больницу.

- Прокуратура области организовала проверку по факту пожара в частном доме, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Есть информация о шести пострадавших детях. Четверо отравились угарным газом. Еще двое получили ожоги.

Состояние детей сейчас уточняется. Мы будем следить за развитием событий.