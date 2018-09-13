2018-09-13T20:05:15+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Каменске-Уральском поймали в Челябинске

Мужчину доставят в Свердловскую область под конвоем
Лев Истомин
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Мужчина успел перебраться в соседний регион. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиМужчина успел перебраться в соседний регион. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского 44-летнего Николая Агеева. Мужчину проверят на причастность к убийству ребенка и другим подобным преступлениям. В ближайшее время его доставят в Свердловскую область.

Задержание подозреваемого в особо тяжком преступлении подтвердили в свердловском областном Главке.

- Подозреваемого задержали наши коллеги из Челябинского гарнизона полиции по информации сыщиков угрозыска ГУ МВД по Свердловской области, - рассказал пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

Для проведения следственных действий подозреваемого привезут в Каменск-Уральский.

Ребенка изнасиловали, убили, а тело бросили в ванной комнате. Фото: соцсеть "Одноклассники"

Ребенка изнасиловали, убили, а тело бросили в ванной комнате. Фото: соцсеть "Одноклассники"

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 44-летний мужчина после убийства девочки в многоквартирном доме по улице Алюминиевой сбежал в соседний регион.

Преступление произошло в том момент, когда в квартире находились отчим ребенка и его приятель. Он то и набросился на школьницу, после чего изнасиловал ее и задушил. Мать девочки находилась на суточном дежурстве, а мужчины в это время употребляли алкоголь.

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