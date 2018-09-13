2018-09-13T17:05:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге на 15 суток арестована участница митинга против повышения пенсионного возраста, страдающая эпилепсией

Задержанной нужно регулярно принимать лекарства, которых у нее с собой нет. Родные и друзья опасаются, что полмесяца в СИЗО могут стать для девушки смертельными
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: FacebookФото: Facebook
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Екатеринбургские активисты пытаются вызволить из СИЗО участницу несанкционированного митинга против повышения пенсионной реформы. Акция состоялась 9 сентября на площади Кирова. Ирину Норман задержали вместе с еще 182 протестующими, но почти всех уже отпустили.

Ирину в отличие от остальных приходится сложнее всего. И не потому что она представительница слабого пола, а потому что девушка страдает эпилепсией и ей регулярно нужно принимать лекарства, которых с собой на митинг она, конечно, не брала.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Накануне дело девушки рассмотрел Кировский суд, где по итогу Норман получила 15 суток административного ареста. Защитники участницы митинга посчитали такое решение слишком жестким, ведь они предоставили все медицинские документы. После этого активисты составили обращение к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой.

- Без регулярного приема таблеток возможен летальный исход. Суду были предоставлены все подтверждающие справки, которые были «приняты во внимание» при вынесении постановления. Неизвестно, сможем ли мы передать Ирине необходимые медикаменты в изолятор временного содержания, но даже если и сможем, любой стресс может усугубить ее состояние. Особенно такой серьезный стресс, как двухнедельное заключение в маленькую комнату с плохим светом, ржавой водой и душем раз в неделю, - говорится в тексте письма.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Завтра вердикт будет оспариваться в Свердловском областном суде.

- В законодательстве нет прямой нормы, которая освобождает человека с заболеванием от административной ответственности. И в указанном перечне смягчающих обстоятельств тоже. Но судья имеет право расширить этот список и признать болезнь таким обстоятельством и признать деяние малозначительным, дав наказание, не связанное с ограничением свободы, - прокомментировал юрист Иван Волков. - А вообще нас приучили, что митинги нужно согласовывать. На самом деле они носят исключительно уведомительный характер. Нужно сообщить, где и когда планируется акция и все. Считаю, участники были задержаны незаконно.

В полиции сообщили, что задержание девушки происходило без нарушений закона. Перед этим правоохранители несколько раз попросили митингующих разойтись.

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